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Азербайджан признал вину в крушении российского вертолета Ми-24

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Азербайджан случайно сбил вертолет Ми-24 Военно-воздушных сил (ВВС) России над территорией Армении и приносит в связи с этим извинения российской стороне. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным ведомства, полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской границе в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения систем противовоздушной обороны (ПВО). В МИД Азербайджана отметили, что вертолеты ВВС России прежде не были замечены в указанном районе.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение. Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

О крушении российского воздушного судна стало известно ранее 9 ноября. Воздушное судно было сбито со стороны азербайджанского города Нахичевань. Данную информацию подтвердили в Министерстве обороны России. По официальным данным, Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы России в Армении и подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Продукция
Ми-24
Компании
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