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Российская газета

Изъятое гражданское оружие уничтожат, если владелец не заберет его вовремя

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Такой "пистолет" придется хранить только на артиллерийском складе.
Такой "пистолет" придется хранить только на артиллерийском складе.
Источник изображения: Александр Корольков/РГ

Госдума начала сбор отзывов на законопроект, внесенный депутатами от партии "Единая Россия" Владиславом Резником, Василием Пискаревым, Александром Хинштейном, Николаем Николаевым и Эрнестом Валеевым. Предлагается новая поправка в Закон "Об оружии", разрешающая Росгвардии утилизировать гражданские стволы, находящиеся у нее и полиции на хранении.

Собственно, Росгвардия и так имеет право утилизировать стреляющий конфискат. Или то оружие, которое добровольно принесли граждане.

Но на складах хранятся и другие стволы - временно изъятые у владельцев за какие-либо нарушения. Формально они остаются собственностью этих людей и могут вернуться "домой" после устранения причин, по которым их владельцев лишили разрешения на оружие. Вот только далеко не все владельцы стремятся его вернуть.

Это происходит по разным причинам. У кого-то нет желания заново проходить проверки, медицинское обследование. У кого-то изменились жилищные условия и уже нет возможности правильно хранить оружие. Например, нет сейфа. Кто-то не видит выгоды в организации комиссионной продажи ствола - мол, больше уйдет времени и сил. У кого-то оружие в нерабочем, плачевном состоянии и его не жалко - проще выбросить. А кто-то просто потерял интерес к охоте и стрельбе. В итоге оружие не забирают, оно хранится бесконечно долго.

В пояснительной записке к законопроекту приводятся цифры: на складах Росгвардии и полиции скопилось более 170 тысяч невостребованных стволов и свыше 960 тысяч патронов. По мнению разработчиков документа, хранение, учет, транспортировка и оценка всего этого добра не окупится даже при его реализации, если Росгвардия попытается его продать. Дешевле и проще оружие уничтожить.

Кстати, минфин уже прислал свой отзыв. По мнению экспертов ведомства, принятие этого закона не потребует расходов из бюджета. А вот бессрочное хранение этого арсенала, наоборот, влетает в копеечку. Ведь места для хранения уже не хватает. Стволы - не дрова, в сарае не сложишь. Обязательно требуется очень вместительный сейф в круглосуточно охраняемом помещении.

Владельцы получат возможность быстро вернуть любимый ствол после устранения причин лишения разрешения

Вот почему предложено разрешить утилизировать оружие после года хранения.

В чем интерес Росгвардии - понятно: освободятся склады для более нужных вещей. А что выиграют в случае принятия нового закона владельцы изъятого оружия? На самом деле, выигрыш есть - в возможности быстро вернуть любимый ствол.

Депутаты предлагают отменить некоторые действующие ограничения прав владельцев изъятого оружия. Сейчас собственник ствола, у которого было аннулировано разрешение, вправе обратиться за получением нового только лишь спустя год после устранения нарушений. Однако законопроект предлагает возвращать собственнику оружие и патроны сразу же, если человек все исправил.

Действительно, ведь причины, при которых аннулировали разрешение на оружие, бывают разные. Например, совершил административное правонарушение - появился пьяным в общественном месте, учинил скандал. Вполне могут на год лишить ружья. Тут уж ничего не поделаешь, придется потерпеть. А вот если отобрали оружие за отсутствие сейфа или за просроченную перерегистрацию, то зачем ждать целый год? Можно за месяц установить сейф, пройти медкомиссию и прочие проверки и вернуть оружие. И все будут довольны - Росгвардия избавится от ненужного имущества, а хозяин этого имущества вновь его обретет.

Как будет происходить отчуждение невостребованного оружия? Этот механизм прописан в законопроекте. По истечении года владельцу оружия направляется предписание, чтобы он за два месяца забрал его или продал. Если этого не произойдет, то оно будет признаваться бесхозяйным и уничтожаться Росгвардией.

Законодатели предусмотрели и антикоррупционную меру, предохраняющую от присвоения под видом списания понравившегося ствола должностными лицами. Чтобы этого не произошло, владельцы получат право безвозмездной передачи принадлежащего им на законных основаниях оружия и патронов к нему для уничтожения в территориальные органы Росгвардии.


Михаил Фалалеев

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