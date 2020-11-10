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Российская газета

США закупили у Украины радиолокационное оборудование

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Источник изображения: rg.ru

Армия США приобрела на Украине радиолокационное оборудование военного назначения. О названиях радаров, сроках поставок и сумме контракта не сообщается.

"Более того, наше сотрудничество с американскими партнерами расширяется: буквально несколько дней назад был подписан очередной контракт на поставку в США нашей радиолокационной техники", - заявил информационному агентству "Оборонно-промышленный курьер" главный конструктор украинского предприятия Дмитрий Семенов.

Отметим, что в 2018 году США приобрели на Украине мобильный трехкоординатный радар 36Д6М1-1 украинского производства. Сумма сделки составила 7,4 миллиона долларов.

Мобильная РЛС сантиметрового диапазона 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

Украинский радар американским военным понадобился для проведения тактических учений - в качестве имитатора оружия вероятного противника, изучения частотных характеристик, тренировки личного состава на реальных целях.


Николай Грищенко

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Страны
США
Украина
Проекты
Военные учения
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