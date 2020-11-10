США закупили у Украины радиолокационное оборудование

Армия США приобрела на Украине радиолокационное оборудование военного назначения. О названиях радаров, сроках поставок и сумме контракта не сообщается.

"Более того, наше сотрудничество с американскими партнерами расширяется: буквально несколько дней назад был подписан очередной контракт на поставку в США нашей радиолокационной техники", - заявил информационному агентству "Оборонно-промышленный курьер" главный конструктор украинского предприятия Дмитрий Семенов.

Отметим, что в 2018 году США приобрели на Украине мобильный трехкоординатный радар 36Д6М1-1 украинского производства. Сумма сделки составила 7,4 миллиона долларов.

Мобильная РЛС сантиметрового диапазона 36Д6М1-1 предназначена для обнаружения воздушных целей на средних и малых высотах в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

Украинский радар американским военным понадобился для проведения тактических учений - в качестве имитатора оружия вероятного противника, изучения частотных характеристик, тренировки личного состава на реальных целях.

Николай Грищенко