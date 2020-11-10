Будущих президентов США будет «выбирать» искусственный интеллект

Нынешние выборы президента США прошли под тотальным контролем крупнейших IT-компаний, которые содержат главные соцсети страны, модерируют их контент и блокируют неугодные им сообщения с применением технологий искусственного интеллекта, влияя тем самым на настроения электората.

Нынешние выборы президента США контролируются главными соцсетями страны, которые модерируют контент и блокируют сообщения о нарушениях на избирательных участках. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Складывается впечатление, что Facebook, Google и Twitter выбрали своего президента США», — считает он. По словам Данюка, IT-гиганты неоднократно осуществляли предвзятую модерацию. В пример он привел блокировку группы в Facebook, в которой публиковались свидетельства манипуляций с бюллетенями и других нарушений на избирательных участках. По его словам, в этом сообществе состояли около 150 тысяч человек.

Данюк заметил, что особое правило модерации в Twitter действовало для нынешнего президента США Дональда Трампа и до выборов. Республиканец ведет аккаунт, чтобы избегать СМИ и напрямую обращаться к избирателям, но в итоге страдает от действий администрации соцсети, пояснил эксперт. «Фактически происходит цензура в отношении первого лица Америки», — подчеркнул он.

По словам члена Общественной палаты, алгоритмы модерирующего контент искусственного интеллекта главных американских соцсетей «создают информационное облако», из-за чего не вся информация доходит до пользователей. «Ситуация очень плачевная, нужно делать выводы. Нынешние американские выборы стали апофеозом тотального цифрового контроля IT-гигантов над американским обществом», — заключил Данюк.

Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента. В этих условиях даже небольшое влияние технологий цензуры с применением специально обученного искусственного интеллекта способно поколебать общую картину и «выбрать» нужного ИТ-шниками главу государства. Пресловутые «русские хакеры» с несколькими тысячами фальшивых аккаунтов в соцсетях, как говорится, нервно курят в сторонке.

В будущем тенденция влияния информационных технологий на политическую и общественную ситуацию в США будет только усиливаться, а технологии ИИ — совершенствоваться. Таким образом, нет никаких гарантий, что специальным образом настроенный ИИ не «поможет» выбрать угодного «себе» человека президентом страны.

Неужели будущих президентов США фактически будет выбирать искусственный интеллект по собственным «интеллектуальным» критериям? Как, в частности, ИИ уже управляет мировой экономикой через биржевых и логистических роботов. Похоже, именно к этому всё и движется. Чипы уже правят миром. )