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Hyperloop впервые испытали с пассажирами на борту

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Hyperloop впервые испытали с пассажирами на борту
Hyperloop впервые испытали с пассажирами на борту.
Источник изображения: Virgin Hyperloop

Компания Virgin Hyperloop провела первые испытания капсулы Hyperloop с пассажирами на борту. Во время тестового заезда капсула в тоннеле с давлением в тысячу раз меньше атмосферного разогналась до скорости 172 километра в час.

Hyperloop — это новый тип транспорта, впервые предложенный в 2013 году Илоном Маском. Трасса Hyperloop состоит из тоннелей с близким к вакууму давлением и рельсов (которые могут быть как контактными, так и бесконтактными), по которым ездят герметичные капсулы с несколькими десятками пассажиров. Из-за низкого давления капсулы будут испытывать намного меньшее аэродинимическое сопротивление, чем обычные поезда, поэтому предполагается, что в полноценных коммерческих реализациях Hyperloop они будут двигаться со скоростью около 1200 километров в час и по времени в пути будут конкурировать с самолетами, а не поездами.

Разработкой реализаций Hyperloop занимаются несколько компаний, а кроме того, SpaceX проводит технологический конкурс по разработке технологий для этой системы, на котором в 2019 году был установлен текущий рекорд скорости, равный 463 километрам в час. Virgin Hyperloop, ранее известная как Hyperloop One — это одна из самых активных компаний-разработчиков в этой области. В 2017 году она построила в США тестовую трассу длиной 500 метров и установила на капсуле XP-1 рекорд для своего времени, равный 386 километрам в час. Однако до недавнего времени из-за новизны технологии и ее потенциальной опасности все заезды таких систем проходили без людей на борту.

9 ноября Virgin Hyperloop объявила, что впервые в мире провела пассажирский заезд по вакуумной трассе. В заезде использовалась новая капсула XP-2. Она имеет измененную конструкцию корпуса с выемками в передней, задней и боковых частях, иллюминаторами по бокам и прозрачным люком в носовой части. Компания отмечает, что по размеру она заметно отличается от финального варианта, который будет использоваться для постоянных перевозок: в этой капсуле всего два места для пассажиров, а в финальной их будет 28. Однако если не учитывать разницу в размерах, по задействованным технологиям она не будет сильно отличаться от полноценного вакуумного поезда.

В первом пассажирском заезде принимали участие технический директор Virgin Hyperloop Джош Гайгел (Josh Giegel) и директор по пассажирскому опыту Сара Лучиан (Sara Luchian). Из-за небольшой длины трассы капсула с двумя испытателями быстро разогналась до 172 километров в час и вскоре после этого успешно затормозила.


Компания планирует вскоре начать строить в Саудовской Аравии испытательную трассу длиной 35 километров для скоростных заездов. Рядом с трассой будет находиться инженерный центр, в котором будут вестись разработки. Кроме того, недавно американские транспортные власти создали совет по развитию нетрадиционных транспортных технологий, благодаря которому у компании может появиться возможность строить трассы на территории страны, а также претендовать на государственное финансирование.


Капсула XP-2

Источник изображения: Sarah Lawson (Virgin Hyperloop)



Интерьер капсулы

Источник изображения: Sarah Lawson (Virgin Hyperloop)


В 2018 году Virgin Hyperloop показала интерьер макета большой капсулы для пассажиров. Предполагается, что будущие капсулы могут получить такой же дизайн и компоновку салона.

Григорий Копиев

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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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