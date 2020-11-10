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Industry Hunter

Для 5G в России предложили новый диапазон

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Связь
Связь.
Источник изображения: industry-hunter.com

НИИР до конца 2021 года планирует провести испытания для определения возможности развертывания сетей 5G в диапазоне 6 ГГц (6425–7100 МГц). Об этом «Известиям»  рассказал замдиректора научно-технического центра Научно-исследовательского института радио Евгений Девяткин. Сейчас НИИР уже договаривается об испытаниях с одним из поставщиков опытных образцов оборудования 5G в этом диапазоне. Институт рассчитывает оценить основные показатели и характеристики сети: размеры зоны обслуживания, пропускную способность и временные задержки.

На Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году диапазон 6,42–7,1 ГГц могут определить под 5G (решение участников грядущей конференции повлияет на развитие сетей пятого поколения во всем мире), указал Евгений Девяткин. Впрочем, диапазон 6 ГГц — это не альтернатива для 3,4–3,8 ГГц (используется для сетей пятого поколения за рубежом, но в России диапазон занят силовыми структурами) и 4,8–4,99 ГГц (рассматривался властями для 5G), а дополнение, которое позволяет обеспечить большую гибкость для операторов при построении сетей 5G, сказал он.

— С точки зрения возможных характеристик сети 5G диапазон 6 ГГц обеспечивает нечто среднее между диапазонами 3 ГГц и 24 ГГц (также рассматривался для сетей пятого поколения). По емкости сети и времени задержки он лучше, чем диапазон 3 ГГц, но хуже, чем диапазон 24 ГГц. А вот с точки зрения размеров зоны покрытия всё наоборот — лучше, чем 24 ГГц, но хуже, чем диапазон 3 ГГц, — объяснил Евгений Девяткин.

При наличии лицензии и необходимого оборудования строительство сети с десятком базовых станций обойдется в пару сотен миллионов рублей, оценил руководитель лидирующего исследовательского центра (ЛИЦ) на базе Сколтеха по технологиям 5G Виталий Шуб.

В России вопрос выделения частот для 5G стал больным и решается не первый год. Конверсия (расчистка) радиочастотного спектра для запуска сетей пятого поколения начнется в 2021 году, заявлял министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике 2 ноября. Однако он не уточнил, о каких диапазонах идет речь. В пресс-службе Минцифры сказали, что план конверсии сейчас на согласовании у заинтересованных ведомств.

Глобально гармонизированный диапазон 3,4–3,8 ГГц для развертывания 5G в России использоваться не будет — сеть запустят «в тех диапазонах, о которых удалось договориться», говорил Максут Шадаев в сентябре. Ранее обсуждались расчистка спектра в диапазонах 700 МГц и 4,8–4,99 ГГц, варианты совместного использования технологий LTE и 5G в полосах 1,8 и 2,6 ГГц, а также строительство инфраструктуры в миллиметровом диапазоне (24,25–29,5 ГГц).

Загрузка полосы 6 ГГц существенно ниже, чем в диапазоне 3,4–3,8 ГГц и сравнима с загрузкой в 4,8–4,99 ГГц, предварительно оценил Евгений Девяткин.

В России этот диапазон относится к категории ПР (правительственное использование), так что степень его загруженности — это закрытая информация, указал Виталий Шуб. Частоты 6,42–6,7 и 6,7–7,07 ГГц распределены радиолокационной, фиксированной и фиксированной спутниковой службам, 7,07–7,1 ГГц — подвижной и фиксированной. В 6 ГГц высвобождается большой объем частотного ресурса — 675 МГц. А чем шире полоса, тем выше скорость передачи данных, и это может стать большим плюсом для развития 5G, добавил он.

По словам источников в Минобороны, ведомство готово рассмотреть возможность проведения испытаний для запуска сетей 5G в диапазоне 6 ГГц, но только после поступления конкретных предложений и запросов. В то же время позиция военного ведомства по поводу доступности спектра в диапазоне 3,4–3,8 ГГц остается неизменной. Собеседники  настаивают на том, что этот диапазон критически важен для обеспечения безопасности страны, поэтому развертывание сетей 5G там невозможно.

В Tele2 положительно оценили предложение использовать для 5G полосу 6,42–7,1 ГГц, однако на среднюю и дальнюю перспективу. МТС также заинтересована в оценке степени загрузки этого диапазона для развертывания 5G до Всемирной конференции радиосвязи в 2023 году.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») рассматривают 6 ГГц как дополнительный частотный ресурс к спектру ниже 6 ГГц в перспективе 2025–2030 годов. Это полоса расширения, а не альтернативная полоса, соглашаются в «Мегафоне». К тому же нет информации о том, что данный диапазон будет «встраиваться» вендорами в пользовательские устройства, добавляют в «Ростелекоме».

Пока такой экзотический диапазон можно рассматривать как дополнительный к 3,5 ГГц или к частотам, которые сейчас используются под LTE в случае их переиспользования под 5G, считает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. В перспективе 5–7 лет получение этого диапазона может быть интересным, говорит он.

Ряд стран используют спектр 6,42–7,1 ГГц на безлицензионной основе для маломощных точек доступа Wi-Fi и в будущем планируют применять для маломощных базовых станций 5G, говорит генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов. Это можно увидеть в США и ожидается в Канаде, Южной Корее и Бразилии.

Плюс использования диапазона 6 ГГц — потенциально доступная широкая полоса, указала вице-президент по развитию бизнеса Qualcomm Europe Юлия Клебанова. Минусом она назвала распространение сигнала на еще более короткие расстояния, чем у 3,4–3,8 ГГц или 4,8–4,99 ГГц.

Ericsson видит перспективу в запуске нового поколения связи в 6 ГГц на следующей ступени — после 2025 года, когда частотный ресурс в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 4,8–4,99 ГГц может начать исчерпываться, сказал ведущий эксперт компании по сетям радиодоступа региона Европа и Латинская Америка Илья Крючков.

С ним согласен старший вице-президент ZTE в России Тигран Погосян: развитие сетей 5G с использованием этого диапазона произойдет через 3–4 года после завершения строительства в основных частотах, уверен он.

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Страны
Бразилия
Канада
Россия
США
Продукция
Ил-214 (МТС)
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