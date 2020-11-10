Ростех представил прибор для отслеживания природных катаклизмов из космоса

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех представил на 12-й Международной выставке «Навигационные системы, технологии и услуги» макет системы «Аврора» для создания цифровых карт из космоса во время чрезвычайных ситуаций и экологических бедствий. Разработка создана предприятием холдинга – Красногорским заводом им. С.А. Зверева. Выставка «Навитех» работает в Москве до 6 ноября.
Оптико-электронная аппаратура «Аврора» – это широкозахватный мультиспектральный прибор мониторинга состояния поверхности Земли с борта малых космических аппаратов. Он предназначен для передачи изображения высокой точности на экран монитора.
«Аврора» позволяет решать широкий круг задач в области картографии, мониторинга чрезвычайных ситуаций, гидрологии, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экологии и геологоразведки. Прибор входит в базовый комплект оборудования для создания группировки малых космических аппаратов оперативного наблюдения.
По своим техническим характеристикам «Аврора» не имеет аналогов. Прибор построен на базе зеркально-линзового объектива с максимальным углом поля зрения. В отличие от зарубежных аналогов, он позволяет получать снимки высокого качества в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, что является ее ключевым преимуществом.
Помимо «Авроры», в ходе выставки «Навитех» специалисты предприятия «Швабе» познакомили участников мероприятия с другими высокоточными устройствами для дистанционного зондирования Земли – инфракрасными бортовыми Фурье-спектрометрами, применяемыми в составе космических комплексов гидрометеорологического назначения, оптико-электронной съемочной аппаратурой «Геотон-Л1», необходимой для высокодетального наблюдения поверхности планеты.
«Навитех» – единственная в России специализированная выставка в области высокоточной спутниковой навигации, геоданных, интеллектуальных систем и высокоавтоматизированных средств. Мероприятие проходит в рамках Российской недели высоких технологий при поддержке Минпромторга России, федерального сетевого оператора НП «ГЛОНАСС» и НТИ «Автонет» под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
С продукцией Госкорпорации Ростех можно ознакомиться в павильоне «Форум» на территории ЦВК «Экспоцентр».