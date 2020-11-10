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Техкульт

Британский катер для спецопераций VICTA может превращаться в подводную лодку

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Катер VICTA

Британская компания SubSea Craft разрабатывает судно VICTA для ВМС, которое сочетает в себе функции скоростного катера и мини-субмарины, и будет предназначено для выполнения специальных миссий.

Его длина – 11,95 м, ширина – 2,3 м. В нем могут разместиться 6 боевых пловцов и 2 члена экипажа – пилот и штурман. Корпус VICTA изготовлен из матово-черного углеродного волокна с пенополиуритановым сердечником. Это способствует оптимальному соотношению веса и прочности.

Катер VICTA

В район выполнения миссии VICTA следует в надводном положении, как катер, с помощью дизельного двигателя Saetek 725+ мощностью 725 л. с. и водометов Kongsberg Kamewa компании Kongsberg Martime.

Катер VICTA

Чтобы стать невидимой, VICTA в течение двух минут погружается на небольшую глубину, а пловцы и члены экипажа надевают водолазное снаряжение, продолжая дышать от бортовой системы открытого контура. Запаса воздуха в ней хватает на 4 часа. При этом воздух в баллонах не расходуется. В подводном положении VICTA передвигается со скоростью 11 км/ч на шести электродвигателях, работающих от литий-ионной батареи. Максимальная глубина погружения – 30 метров, дальность хода – 45 км. Прибыв к месту десантирования, боевые пловцы покидают судно через боковые двери, напоминающие крылья.

Катер VICTA

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Kongsberg
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