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Техкульт

Япония серьезно намерена построить космопорт в Токийском заливе

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Космопорт Япония

Организация «Spaceport Japan» (Космопорт Япония) представила концепт будущего грандиозного многофункционального центра космического туризма. Сооружение размером с небольшой город планируют разместить в Токийском заливе. Идея крайне амбициозная – к 2050-ом оборот в этой отрасли составит более триллиона долларов, и японцы намерены доминировать в ней.

Самой успешной компанией в области космического туризма сегодня является Virgin Galactic, чью модель доставки клиентов в космос специалисты считают наиболее перспективной. Ничего лучше для массовых коммерческих путешествий в первой половине столетия, скорее всего, не появится, поэтому будущий космопорт изначально проектируется под обслуживание гигантских самолетов-носителей WhiteKnightTwo. В представленном концепте есть три огромных ангара-терминала для них, плюс просторные рулежные дорожки и ВПП.

Космопорт Япония

Примечательно, что обычные самолеты принимать в космопорте не планируется, это сооружение целиком и полностью посвящено космической индустрии. Облик футуристического здания разработан Noiz Architects, внутри есть 4D-кинотеатр, музей космонавтики, спортивные залы и бассейны, центр имитации невесомости, множество туристических объектов. В составе организации Spaceport Japan 25 постоянных членов и 30 временных, все представители крупного японского бизнеса, и у каждого участника есть свой интерес в этом проекте. Однако есть небольшая неувязка – сама компания Virgin Galactic относится к проекту прохладно. Вместо этого уже к 2022 году она собирается построить собственный космопорт в японском же городе Оита, который станет ее азиатским филиалом. Но идеологи Spaceport Japan не унывают и призывают смотреть в будущее, когда технологии отправки туристов в космос станут доступнее и потребуется действительно масштабная инфраструктура для этого бизнеса.

Космопорт Япония

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
SpaceShipTwo
Компании
Virgin Galactic
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