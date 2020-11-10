Юбилейный HIMARS: 500 ракетных установок для США и союзников

Американская армия похвасталась своими успехами в создании самоходных ракетных установок. Вчера, 8 ноября, портал defence-blog.com сообщил о том, что завод в Кэмдене (штат Арканзас) выпустил 500-ю установку High Mobility Artillery Rocket System, более известную как HIMARS.

Известно, что 363 HIMARS состоит на вооружении армии США, 47 единиц — в корпусе морской пехоты США. Ещё 90 установок переданы союзникам. К январю 2021 года в общей сложности 118 пусковых установок HIMARS будут интегрированы в вооружённые силы союзников США.

Пуск ракеты из M142 HIMARS Источник изображения: armyrecognition.com

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) является высокомобильной ракетно-артиллерийской системой оперативно-тактического назначения. Она была создана в конце 90-х годов корпорацией Lockheed Martin в партнёрстве с BAE Systems и с 2003 года производится серийно. HIMARS разработан на базе колёсного шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) массой 5 т. Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км.

M142 также может оснащаться пусковой установкой для одной ракеты типа ATACMS (Army TACtical Missile System). Существует большое количество модификаций этих ракет, некоторые из которых могут оснащаться кассетной головной частью с 950 боевыми элементами и дальностью полёта до 300 км. Кроме того, M142 может использоваться в качестве пусковой установки для ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которые изначально разрабатывались для американских истребителей. Таким образом, M142 может поражать не только наземные цели и ставить минные заграждения, но и уничтожать воздушные средства противника. Кроме того, на базе HIMARS разрабатываются новые ракетные комплексы в рамках программы Precision Strike Missile (PrSM).