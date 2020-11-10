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Российская газета

Стратегическое преимущество: NI оценил ракеты "Циркон" на подлодках РФ

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Источник изображения: Минобороны РФ/РИА Новости

Американские СМИ встревожила информация о скором вооружении российских подводных лодок гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Как пишет The National Interest, подобное сочетание субмарины и гиперзвукового оружия значительно расширит возможности России. Эксперты считают, что запуск таких ракет из-под воды является существенным стратегическим преимуществом.

В публикации отмечается, что "Циркон" развивает скорость в восемь раз больше скорости звука. Для того, чтобы нанести серьезные повреждения, ракете, обрушивающейся на цель с такой огромной скоростью, даже не обязательно иметь боеголовку, снаряженную взрывчаткой - настолько велика будет ее кинетическая энергия.

При этом у противника окажется очень мало времени для того, чтобы должным образом отреагировать на приближения гиперзвуковой ракеты. Уклониться от такого оружия крайне сложно, а процесс его перехвата The National Interest сравнивает со стрельбой пулей по пуле. То есть шансы на успех тоже невелики. А ведь такие ракеты являются высокоманевренными объектами.

Еще одна сложность заключается в том, что системы ПВО в большинстве случаев оптимизированы для обороны от уже имеющихся угроз, к которым не относится гиперзвуковое оружие.

Американское издание обращает внимание также на малозаметность некоторых таких ракет, образующих при полете с огромной скоростью радиопоглощающее поле плазмы. А размещение подобного оружия на субмаринах делает его еще более опасным.

"Вероятно, Россия окажется первой страной, которая получит на вооружение гиперзвуковые ракеты подводного базирования", - констатирует The National Interest.

Автор публикации объясняет, что субмарины способны длительное время незаметно находится под водой. При этом они остаются в относительной безопасности, и их будет сложно найти. Зато выпустить ракету подлодка сможет очень быстро. Ей для этого даже не потребуется всплывать. А поскольку субмарина может незаметно приблизиться к цели, выпущенная с ее борта гиперзвуковая ракета нанесет удар настолько стремительно, что вряд ли противник успеет адекватно отреагировать.

Замминистра обороны по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин уже заявлял об отставании США от России и Китая в сфере гиперзвукового оружия. По его словам, у американских военных нет оборонительных систем, которые могли бы противостоять подобному виду вооружения. В области гиперзвука США оказались в роли догоняющих.

С этой точкой зрения согласны эксперты исследовательской службы конгресса. Они отмечают, что российское высокоманевренные гиперзвуковые ракеты совершенствуются, чтобы преодолевать американскую систему ПРО.


Михаил Русин

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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