Армия России получит новую партию танков Т-90М "Прорыв"

Российская армия ожидает поставку новой партии танков Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Т-90М "Прорыв" оснащен 125-миллиметровым гладкоствольным орудием-пусковой установкой. Эта система может использовать все существующие танковые боеприпасы такого калибра. Кроме того, она применяется с комплексом управляемого вооружения.

Всего в 2020 году сухопутные войска России получат более 300 единиц бронетанковой техники, а также боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ. Сейчас в общевойсковые и танковые соединения продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3М.

Предполагается, что до 2025 года современные версии Т-90М, Т-72Б3М, Т-80БВМ будут наравне с основными боевыми танками других стран, а затем потребуется продолжить их модернизацию.

Ранее сообщалось, что Т-90М "Прорыв" во время модернизации планируют оснастить системой активной защиты "Арена-М". Кроме того, живучесть танка в бою хотят повысить за счет дополнительных жестких контейнеров динамической защиты, которые разместят на бортах танка. Ученые предлагают оснастить машину электромагнитной защитой и комплексом противодействия системам наведения противотанковых средств, который ранее устанавливали на "Армату".

Яна Шамаева