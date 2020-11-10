Налаживается мирная жизнь: Путин и Асад обсудили Сирию

Путин на встрече с Асадом заявил о ликвидации очага терроризма в Сирии

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в ходе видеоконференции обсудили ситуацию в арабской республике. По словам Путина, страна возвращается к мирной жизни, там существенно сократился уровень насилия. Политики также коснулись работы «астанинского формата». Месяцем ранее Асад говорил о проблеме неэффективности сотрудничества России, Турции и США.

Работа по урегулированию в Сирии, которую Россия в рамках «астанинского формата» проводит в арабской республике совместно с Ираном и Турцией, показывает свою эффективность: там фактически ликвидирован очаг международного терроризма, заявил российский президент Владимир Путин 9 ноября в ходе разговора с сирийским коллегой Башаром Асадом, который прошел в режиме видеоконференции.

Как подчеркнул Путин, Москва продолжает прилагать активные усилия, чтобы содействовать долгосрочному урегулированию конфликта в Сирийской Республике, а также восстановлению ее суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности.

По словам российского президента, в Сирии заметно снизился уровень насилия, налаживается мирная жизнь, ведется инклюзивный политический процесс под эгидой ООН.

Глава РФ также подчеркнул, что Москва всецело поддерживает проведение международной конференции по беженцам. По его словам, российская делегация будет одной из самых многочисленных. Путин обратил внимание, что свое участие подтвердили представители многих государств, а также ООН и Международного Комитета Красного Креста (МККК). Конференция состоится 11 и 12 ноября в Дамаске.

"Российская делегация будет одной из самых многочисленных, в нее войдут специалисты более 30 министерств и ведомств. Помимо активного участия в работе форума, они планируют провести контакты с сирийскими коллегами для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. Кроме того, к мероприятию будет приурочена передача Сирии более 65 т гуманитарного груза", - заявил президент РФ.

В начале прошлого месяца Асад дал интервью РИА «Новости», в котором назвал неэффективным взаимодействие России, Турции и США в сирийском Идлибе.

« Если бы это было эффективно, нам бы не пришлось сосем недавно начать боевые действия во многих районах Алеппо и Идлиба, потому что турецкий режим должен был убедить террористов покинуть этот район и дать возможность сирийской армии, сирийскому правительству и учреждениям взять его под контроль, но они этого не сделали», - пояснил глава арабской республики.

Он также обратил внимание, что турецкая сторона каждый раз берет на себя одно и то же обязательство, которое до сих пор не может выполнить.

«Поэтому я бы не сказал, что это сотрудничество было эффективным. Но давайте посмотрим. У них еще есть шанс оказать давление на террористов, чтобы они ушли с севера от трассы M4 в Идлибе. Это их последнее обязательство по соглашению с российской стороной, но они его так и не выполнили. Давайте подождем и посмотрим», - отметил президент САР.

Как подчеркнул Асад, Турция и Соединенные Штаты должны покинуть территорию Сирии. В противном случае, по его словам, в стране вспыхнет народное восстание сирийских граждан против оккупации своих земель иностранными войсками. На сегодняшний день только Россия получила приглашение официального сирийского правительства на военное пребывание в республике.

Сирийский президент также сообщил о намерении в будущем лично встретиться с российским коллегой. По словам Башара Асада, на данный момент ведутся постоянные контакты по телефону, главы государств созваниваются «всякий раз, когда что-то происходит или есть необходимость в беседе». «Конечно, мы продолжим общаться и, конечно, встретимся в будущем», - подчеркивал глава САР.

При этом Асад уточнил, что в ближайшее время ожидать очной встречи сторон не стоит в связи с пандемией коронавируса. Другой препятствующий встрече фактор - политическая ситуация в Сирии.

Путин и Асад встречались в Дамаске 7 января. В рамках визита российский президент посетил командный пункт армии РФ.

Кроме того, глава РФ побывал в православной церкви и мечети Омейядов. В ходе беседы с сирийским коллегой Путин отметил, что «пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны».

Кристина Сизова