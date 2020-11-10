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Российская газета

Танки Т-72 и Т-90С получат вспомогательные двигатели в Индии

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Источник изображения: rg.ru

Основные боевые танки сухопутных войск индийской армии Т-72М1 Ajeya и Т-90С Bhishma планируется оборудовать вспомогательными силовыми установками (ВСУ).

Сообщается, что в настоящее время планируется изготовить для испытаний четыре таких агрегата, по два для "семьдесят вторых" и "девяностых".

В случае успешного завершения работ будет закуплено 3257 изделий на общую сумму 190 млн долларов.

ВСУ обеспечивают электроэнергией различные системы боевых машин, когда не функционирует основной двигатель. Это позволяет экономить ресурс и топливо, заряжать аккумуляторные батареи, а также уменьшать тепловую заметность, что снижает риск обнаружения и, соответственно, поражения, в том числе различными образцами высокоточного оружия.

В России уже выпускают два типа таких установок: газотурбинные и дизельные. Первые с 80-х годов ставят на танки типа Т-80У. Вторые можно увидеть на модернизированных вариантах Т-72, таких как "Белый Орел", а также самых новых версиях Т-90С, боевых машинах поддержки танков "Терминатор" и БМПТ-72 "Терминатор-2".

Что же касается индийских Ajeya, то в настоящее время ведутся работы по улучшению их тактико-технических характеристик. В частности, для них разработана 1000-сильная версия двигателя В-46-6, динамическая защита второго поколения и тепловизионный прицел наводчика.


Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-72
Т-80
Т-80У
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Терминатор-2
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