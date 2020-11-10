ОАЭ намерены приобрести в США 18 БЛА MQ-9B "СиГардиан"

ЦАМТО, 9 ноября. Согласно полученной агентством Reuters эксклюзивной информации, Госдеп США неофициально уведомил Конгресс о возможности поставки ОАЭ 18 вооруженных БЛА MQ-9B общей стоимостью до 2,9 млрд. долл.

Данный шаг последовал за направлением на прошлой неделе неофициального уведомлением о возможности продажи ОАЭ истребителей F-35 "Лайтнинг-2". Неофициальное уведомление предшествует публикации официального документа.

В случае одобрения сделки Конгрессом, она станет первой экспортной поставкой вооруженных БЛА большой дальности действия с момента ослабления администрацией Д.Трампа соглашения о вооружениях времен "холодной войны" между 34 странами. Изменения, внесенные в соглашение, позволят оборонным подрядчикам США продавать вооруженные БЛА такого типа союзным государствам.

Агентство Reuters сообщило, что ОАЭ уже давно проявляют интерес к покупке БЛА в США и намерены стать одними из первых заказчиков после изменения США экспортной политики этим летом. Ранее Госдеп уже официально уведомил Конгресс о возможности продажи четырех невооруженных, но адаптированных к оснащению вооружением БЛА MQ-9B "СиГардиан" стоимостью до 600 млн. долл.

Комитеты Сената США по международным отношениям и Палаты представителей по иностранным делам, члены которых ранее критиковали ОАЭ за гибель мирных жителей в гражданской войне в Йемене, могут блокировать продажу в рамках неофициального процесса проверки до того, как Государственный департамент направит официальное уведомление. В случае направления официального уведомления, у Конгресса имеется 30 суток для блокирования любых продаж.

На запрос агентства Reuters представитель Госдепартамента США заявил, что в соответствии с принятой политикой, Госдепартамент не подтверждает и не комментирует продажи и передачу ПВН, пока о них официально не уведомлен Конгресс.

Вооруженные БЛА MQ-9B с морской РЛС могут быть поставлены в 2024 году. Запрос предполагает поставку 15 БЛА с опционом на продажу еще трех.

ОАЭ также стремятся приобрести самолеты РЭБ EA-18G "Гроулер", которые способны подавлять РЛС и другие радиоэлектронные системы.

Объединенные Арабские Эмираты уже продолжительное время стремились приобрести вооруженные БЛА и истребители F-35 "Лайтнинг-2". Почву для заключения контрактов заложили подписанные 15 сентября в Вашингтоне документы о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Потенциальные сделки на продажу американских вооружений арабским государствам должны соответствовать соглашению США с Израилем, в котором говорится, что продажи Вашингтоном оружия странам региона не должны наносить ущерб "качественному военному превосходству" Израиля, гарантируя, что поставляемое Израилю оружие будет "превосходить по возможностям" аналоги, проданные его соседям.