Войти
Российская газета

Клоны "Смерчей"- установки AR2 из Китая впервые замечены в Эфиопии

367
0
0
Источник изображения: rg.ru

Сухопутные войска Эфиопии получили из КНР 300-мм реактивные системы залпового огня AR2, известные также как PHL-03 или "Тип-03".

В Сети впервые появились фотографии РСЗО, а также транспортно-заряжающей машины и другой специальной техники, применяемой в ходе эксплуатации этого оружия.

Ранее никаких официальных сообщений о данной сделке, выполненной государственной корпорацией NORINCO, не было, и поэтому для военных экспертов появление таких средств поражения в Восточной Африке стало большим сюрпризом.

AR2 считаются клонами российских "Смерчей", они также имеют пакеты из 12 направляющих, однако установлены на китайские четырехосные автомобили высокой проходимости WS-2400. Оснащены двигателями мощностью 500 л.с. и автоматической коробкой передач.

Боевая масса пусковой установки - 42000 кг. Максимальная скорость по шоссе - до 65 км/ч, средняя - 45 км/ч.

Запас хода 650 - 850 км. Расчет состоит из четырех военнослужащих.

Дальность стрельбы достигает 130 км. Используются ракеты, весящие 800 кг, с 250-килограммовыми боевыми частями четырех типов: в том числе фугасные и кассетные с осколочно-кумулятивными суббоеприпасами. Для повышения точности попадания применена спутниковая навигация.

Известно, что в Африке аналогичные боевые машины имеются на вооружении артиллерийских подразделений марокканской армии.


Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Марокко
Россия
Эфиопия
Продукция
Chu-SAM
HJ-10
Компании
Norinco
Похожие новости
12.03.2020
ВС Марокко, предположительно, получили китайские РСЗО AR2
24.12.2018
Африка: колонизация по-китайски
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
20.12.2011
Россия сохраняет ведущие позиции на мировом рынке ОБТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.11 10:05
  • 4
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 10.11 09:56
  • 1
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 09:10
  • 170
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 08:32
  • 3
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 07:36
  • 1
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 10.11 07:02
  • 44
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда
  • 10.11 02:13
  • 1
В России назвали способ уничтожить США
  • 09.11 23:59
  • 3
США продадут Израилю F-22
  • 09.11 17:53
  • 116
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 09.11 15:52
  • 3
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.11 15:43
  • 56
Российским «Стерегущим» предрекли потопление