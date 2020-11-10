Клоны "Смерчей"- установки AR2 из Китая впервые замечены в Эфиопии

Сухопутные войска Эфиопии получили из КНР 300-мм реактивные системы залпового огня AR2, известные также как PHL-03 или "Тип-03".

Chinese AR2 300mm MRL in Ethiopia service. The PHL-03, also referred to as the Type 03, multiple launch rocket system is a Chinese version of a Soviet BM-30 Smerchюhttps://t.co/5qVVbEe2oH pic.twitter.com/CSQN7p8k8r — The Dead District (@TheDeadDistrict) November 7, 2020

В Сети впервые появились фотографии РСЗО, а также транспортно-заряжающей машины и другой специальной техники, применяемой в ходе эксплуатации этого оружия.

Ранее никаких официальных сообщений о данной сделке, выполненной государственной корпорацией NORINCO, не было, и поэтому для военных экспертов появление таких средств поражения в Восточной Африке стало большим сюрпризом.

AR2 считаются клонами российских "Смерчей", они также имеют пакеты из 12 направляющих, однако установлены на китайские четырехосные автомобили высокой проходимости WS-2400. Оснащены двигателями мощностью 500 л.с. и автоматической коробкой передач.

Боевая масса пусковой установки - 42000 кг. Максимальная скорость по шоссе - до 65 км/ч, средняя - 45 км/ч.

Запас хода 650 - 850 км. Расчет состоит из четырех военнослужащих.

Дальность стрельбы достигает 130 км. Используются ракеты, весящие 800 кг, с 250-килограммовыми боевыми частями четырех типов: в том числе фугасные и кассетные с осколочно-кумулятивными суббоеприпасами. Для повышения точности попадания применена спутниковая навигация.

Известно, что в Африке аналогичные боевые машины имеются на вооружении артиллерийских подразделений марокканской армии.

Алексей Моисеев