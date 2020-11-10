В Сухопутные войска продолжают поступать современные и модернизированные танки

ЦАМТО, 9 ноября. В общевойсковые и танковые соединения продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3М.

Кроме того, спланированы поставки танков Т-90М "Прорыв", оснащенных 125-мм гладкоствольным орудием-пусковой установкой. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяется с комплексом управляемого вооружения.

Всего в текущем году более 300 ед. бронетанковой техники спланированы к поставкам в подразделения Сухопутных войск ВС РФ. Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.