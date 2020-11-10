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ЦАМТО

В Сухопутные войска продолжают поступать современные и модернизированные танки

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Т-72Б3М
Т-72Б3М.
Источник изображения: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 9 ноября. В общевойсковые и танковые соединения продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3М.

Кроме того, спланированы поставки танков Т-90М "Прорыв", оснащенных 125-мм гладкоствольным орудием-пусковой установкой. Эта система способна использовать все существующие танковые боеприпасы данного калибра, а также применяется с комплексом управляемого вооружения.

Всего в текущем году более 300 ед. бронетанковой техники спланированы к поставкам в подразделения Сухопутных войск ВС РФ. Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
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