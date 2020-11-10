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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ получит дополнительную партию новых танков Т-90М

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Танки Т-90М
Танки Т-90М.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные планируют получить новую партию танков Т-90М (последняя модификация основного боевого танка Т-90), сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Спланированы поставки танков Т-90М "Прорыв", оснащенных 125-мм гладкоствольным орудием-пусковой установкой", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Минобороны РФ, в общевойсковые и танковые соединения продолжают поступать модернизированные танки Т-72Б3М.

"Всего в текущем году более 300 единиц бронетанковой техники спланированы к поставкам в подразделения Сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Также Сухопутные войска получат боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-82АМ", - говорится в сообщении.

3 апреля Минобороны РФ сообщило о начале поставок в российскую армию танков Т-90М "Прорыв". 13 апреля пресс-служба Западного военного округа сообщила, что первые Т-90М получила подмосковная Таманская дивизия.

У Т-90М, в частности, новый боевой башенный модуль и высокоавтоматизированная цифровая система управления огнем. Сообщалось, что танк оборудуют климат-контролем.

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