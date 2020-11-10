Создание глубоководных спасательных аппаратов идет с учетом условий Арктики

В интересах ВМФ России ведется работа по созданию в ближнесрочной перспективе спасательных глубоководных аппаратов следующего поколения, характеристики которых будут учитывать их возможность применения в Арктической зоне как Северным, так и Тихоокеанским флотом.

Об этом заявил главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

«В настоящее время, в соответствии с планом выполнения первого этапа концепции поисково-спасательного обеспечения в ВМФ эффективно функционирует система модернизации, планового ремонта и сервисного обслуживания спасательных глубоководных аппаратов типа «Приз» (глубина погружения до 1000 метров) и спасательных глубоководных аппаратов типа «Бестер» (глубина погружения до 700 метров), — сообщил Евменов по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе.

«Это немаловажно для Северного флота, силы которого активно действуют в Арктике. В настоящее время специалистами Канонерского судоремонтного завода ведутся работы по обновлению ряда систем спасательного глубоководного аппарата АС-36 «Бестер», что значительно усилит эффективность его характеристик и расширит возможности по оказанию помощи аварийным подводным лодкам. Речь идет о новых системах позиционирования, гидроакустического поиска и телевизионного контроля, а также об обновленных системах жизнеобеспечения», — сказал Евменов.