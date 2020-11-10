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Naked Science

Россия разработает новые глубоководные спасательные аппараты

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АС-36
АС-36.
Источник изображения: korabel

В обозримом будущем российский флот может получить спасательные аппараты нового поколения, приспособленные для работ в условиях Арктики.

О работах над спасательными аппаратами нового поколения со ссылкой на заявление главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Николая Евменова сообщил ТАСС. Характеристики аппарата позволят применять их в арктической зоне. Получить новинки флот сможет уже в обозримом будущем.

Главком отметил, что сейчас ВМФ проводит модернизацию и ремонт аппаратов типа «Приз» и «Бестер», имеющих глубину погружения до 1000 и 700 метров соответственно. Модернизацию «Бестера» хотят завершить в следующем году.

Более эффективно помогать субмаринам ему позволят новые системы, связанные с позиционированием, гидроакустическим поиском и телевизионным контролем. Кроме того, планируется усовершенствование систем жизнеобеспечения.

Сегодня Россия реализует масштабную программу обновления подводного флота. Напомним, в июне 2020-го флот получил стратегическую субмарину К-549 «Князь Владимир» — первую лодку, построенную по модернизированному проекту 955A. Ранее ВМФ получил три субмарины проекта 955.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Князь Владимир
Проекты
2020-й год
955 Борей
Арктика
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