Российско-турецкая группа: Путин и Эрдоган договорились по Карабаху

СМИ: Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по Карабаху

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании рабочей группы по урегулированию карабахского конфликта, сообщают СМИ. Ранее глава РФ обсуждал карабахский вопрос непосредственно с лидерами Азербайджана и Армении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора 7 ноября предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину сформировать рабочую группу по решению конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает CNN Turk со ссылкой на дипломатический источник.

По информации журналистов, Путин приветствовал предложение турецкого лидера. Как отметили на телеканале, переговоры по урегулированию карабахского кризиса могут уже в ближайшие дни перейти в двусторонний формат - он будет действовать вне работы Минской группы ОБСЕ.

Как отметили на CNN Turk, новая группа будет работать над мерами, действующими в период после перемирия и необходимыми для ведения процесса политического урегулирования. После переговоров Эрдогана и Путина, как сообщается, главы внешнеполитических ведомств обеих стран также провели телефонные переговоры.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, стороны подтвердили обоюдную готовность взаимодействовать для достижения мирного решения конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

В начале месяца Путин обсудил вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в телефонных разговорах с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры состоялись 1 ноября и 2 ноября. «Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - подчеркнула пресс-служба Кремля.

Незадолго до этого Алиев отметил, что у России нет причин участвовать в конфликте в Нагорном Карабахе. Таким образом он прокомментировал просьбу Пашиняна к Путину о проведении консультаций по оказанию помощи в обеспечении безопасности территории Армении.

Президент Азербайджана в ходе встречи с турецкой делегацией во главе с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обратил внимание на письмо Пашиняна в Москву, которое, по его словам, показывает, что Ереван уже признал свое поражение, передает Azernews.

«Это письмо, по сути, является признанием поражения, поскольку к России обратились за военной поддержкой, хотя для этого нет никаких юридических оснований. Азербайджан проводит свою военную операцию на территории Азербайджана, что признано международным сообществом», - заявил Алиев.

Президент Азербайджана подразумевал, что конфликт в Карабахе не попадает под действие соглашения между Москвой и Ереваном в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Кроме того, речь шла о том, что Нагорный Карабах указывается как территория Азербайджана в резолюциях ООН.

«На территории Армении никаких операций не ведется, и у нас нет таких планов. Если бы у нас были такие планы, мы могли бы сделать это в июле. Как вы знаете, Армения тогда напала на нас на госгранице, и мы выгнали ее с наших земель, не переходя на ее территорию», - пояснил Алиев.

Пашинян в своем обращении к Путину, о котором стало известно 31 октября, ссылался на второй пункт «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией» от 1997 года. Это документ о защите суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности России и Армении, а также всесторонней помощи Москвы Еревану. Впрочем, в нем обозначена только угроза нападения на армянскую территорию, а не на Нагорный Карабах.

«Власти России и президент Путин неоднократно заявляли, что Россия при необходимости выполнит свои обязательства перед Арменией по обеспечению ее безопасности», - обратил внимание Пашинян в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

В российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что Москва поможет Еревану, но только в том случае, если нагорнокарабахский конфликт перейдет на территорию союзника РФ.

Путин 22 октября заявил, что в отношении конфликта в Нагорном Карабахе Россия занимает такую позицию, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. Он обратил внимание, что у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном.

Кристина Сизова