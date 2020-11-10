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ЦАМТО

Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А

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Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года
Постройка на АО "Авиастар-СП" очередного военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А (предположительный заводской номер 0205). Ульяновск, май 2020 года.
Источник изображения: АО "Объединенная авиастроительная корпорация"

ЦАМТО, 9 ноября. Грузоподъемность нового военно-транспортного самолета Ил-76МД-90 увеличена с 48 до 60 т. При этом дальность полета увеличилась на 18 проц., а расход топлива снижен на 12-15 проц.

Об этом рассказал главный конструктор Ил-76, Ил-78 Андрей Юрасов в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76. Разработчик самолета: ПАО "Ил" – головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК" (в составе Госкорпорации Ростех), в контур которого входит АО "Авиастар-СП", где осуществляется серийное производство самолета.

Модернизированная версия Ил-76МД-90А принципиально отличается от своего предшественника Ил-76МД, несмотря на внешнее сходство.

Самолет Ил-76МД-90А позволяет решать большинство задач военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне. Это обеспечено применением на самолете ряда современных конструктивных решений, соответствующим текущим и перспективным требованиям эксплуатации.

На самолете установлены новые, более мощные двигатели ПС-90А-76, которые обеспечивают повышенные взлетно-посадочные и крейсерские характеристики, увеличенную грузоподъемность, большую дальность полета, повышенную экономичность за счет снижения расхода топлива и высокие экологические требования по шуму на местности и эмиссии вредных веществ.

На новом Ил-76МД-90А усовершенствованы системы и агрегаты.

"На Ил-76МД-90А модернизированы практически все самолетные системы: усилены крыло и шасси, что позволило повысить грузоподъемность и эффективность эксплуатации воздушного судна. На прежней модификации Ил-76 панели крыла изготавливались из двух частей. У Ил-76МД-90А панели крыла изготавливаются цельными длиной в 25 метров. Это уменьшило вес крыла и увеличило ресурс, а также позволило упростить технологию изготовления", – рассказал главный конструктор Ил-76, Ил-78 ПАО "Ил" Андрей Юрасов.

Шасси модернизированы и рассчитаны на взлетную массу 210 тонн (в т.ч. 60 тонн нагрузки), а также спроектированы с учетом высокого запаса прочности. Благодаря этому транспортник может эксплуатироваться на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах. Применены новые колеса КТ-199М повышенной энергоемкости, что позволит эксплуатировать самолет в самых жестких климатических условиях при экстремально низких и высоких температурных режимах. Система шасси модернизирована в части улучшения контроля, индикации и управления на земле и в полете.

Воздушное судно создано полностью из отечественных комплектующих, оснащено отечественными системами и оборудованием.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

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1 комментарий
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10.11.2020 08:48
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