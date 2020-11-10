Индонезия намерена вернуться к российскому предложению по Су-35

ЦАМТО, 9 ноября. Индонезия намерена вернуться к предложению о покупке российских многофункциональных истребителей Су-35 после отказа Вашингтона продать Джакарте самолеты пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Об этом сообщает Baodatviet.vn со ссылкой на заявление посла Индонезии в США Мухаммада Лютфи (Muhammad Lutfi).

Как уже сообщал ЦАМТО, индонезийский посол на прошлой неделе заявил, что США отказываются поставлять Индонезии истребители F-35, пока не будет закуплено достаточное количество F-16 четвертого поколения.

Издание напоминает, что финализация контракта между Индонезией и Россией по закупке Су-35 была отложена из-за появления возможности для Джакарты приобрести F-35, а также опасений по поводу введения США эмбарго по закону CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").