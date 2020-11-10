Наши десантники постреляли из оружия пакистанского спецназа

Под Исламобадом начались совместные российско-пакистанское военные учения «Дружба-2020». Тренировки бойцов ВДВ и подразделений армии Пакистана проходят в учебном центре в населенном пункте Тарбела, а также на базе Национального антитеррористического центра в Пабби.

Российским десантникам представилась возможность изучить стрелковое оружие, экипировку и снаряжения пакистанского спецназа. Всего было выставлено более 100 образцов вооружения, среди которых ножи сил специальных операций, тактические фонари, американские 9-мм пистолеты-пулеметы SMG и немецкие MP5SD, автоматические карабины M4 разной модификации.

«Особый интерес у российских военнослужащих вызвали средства видеонаблюдения, экипировка аквалангиста и технические средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы», - сообщает пресс-служба Южного военного округа.