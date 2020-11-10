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Фрегат «Адмирал Макаров» применил «Калибры»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Фрегат «Адмирал Макаров» Черноморского флота, выполняющий задачи в Черном море, отработал применение высокоточного ракетного комплекса «Калибр-НК» по кораблю условного противника.

Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, экипаж корабля уложился в норматив проверки выполнения поставленной задачи по вводной.

Вводная на проведение тренировки поступила на корабль от оперативного дежурного центра управления Черноморского флота в соответствии с планом проверки дежурных сил. По замыслу тренировки боевые расчёты фрегата должны были в установленное время уничтожить десантный корабль условного противника, готовящийся к высадке морского десанта на побережье.

«Личный состав корабельного расчёта боевого информационного поста (БИП) по полученным координатам обнаружил условную цель в море, после чего расчёты ракетно-артиллерийской боевой части выполнили алгоритм приведения ракетного комплекса «Калибр-НК» к ракетной стрельбе», - отметили в военном ведомстве.

По команде командира корабля боевые расчёты фрегата условно уничтожили корабль «противника» электронными пусками ракетного комплекса.

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