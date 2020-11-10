The National Interest (США): Россия перегнала Америку в разработке гиперзвуковых ракет?

По мнению военных экспертов, США отстают от России в сфере разработки гиперзвукового оружия. Пока в Вашингтоне только размышляют, как решить эту проблему, Москва не стоит на месте. Новейшая гиперзвуковая ракета «Циркон» в определенной мере обеспечит России «стратегическую стабильность» в отношениях с Соединенными Штатами.

По всей видимости, Россия станет первой страной, которая примет на вооружение гиперзвуковые ракеты подводного базирования

Что надо запомнить. ВВС вместе с компанией "Локхид Мартин" разрабатывают гиперзвуковые летательные аппараты, а Управление перспективных исследований и разработок Министерства обороны США создает для них соответствующие двигатели, хотя в 2010-2011 годах прекращало эти разработки. Это шаг в правильном направлении. Будем надеяться, что еще не поздно.

Недавно стало известно о том, что новая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет скоро установлена на подводных лодках. Это разнообразит гиперзвуковые возможности России, потому что она сможет осуществлять пуски таких ракет не только с воздуха, но и с моря из-под воды, получив существенное стратегическое преимущество. Америке и ее союзникам следует проявить осторожность.

Лучше, чем гремучая смесь

Но для начала следует понять, что такое гиперзвуковая ракета, и почему она так опасна. Системы доставки существуют разные, но гиперзвуковые ракеты представляют совершенно новый класс ракет, и имеют высокую, очень высокую скорость. Например, "Циркон" летит в восемь с лишним раз быстрее звука. У целей, поражаемых такой ракетой, будет очень мало времени для реагирования, и ей необязательно иметь взрывчатый боевой заряд, так как удар по цели на гиперзвуковой скорости породит ужасающий взрыв.

Совершать маневр уклонения от гиперзвуковой ракеты сложно, так как она сама высокоманевренна. Использовать кинетические перехватчики для поражения гиперзвуковых ракет - это все равно, что сбивать пулю пулей. Ситуация осложняется еще больше в силу того, что системы противоракетной обороны обычно оптимизируют для противодействия конкретным имеющимся угрозам, а летящее на скорости три километра в секунду гиперзвуковое оружие в их список просто не входит.

Поистине устрашающая особенность гиперзвуковой ракеты - это характеристики малозаметности, присущие некоторым образцам. Поскольку такая ракета очень быстро перемещается в атмосфере, вокруг нее образуется радиопоглощающее поле плазмы, и обнаружить ее очень трудно. Это плохая новость для авианосцев, городов и прочих вероятных объектов поражения.

Местонахождение - это все

Почему же гиперзвуковые ракеты подводного базирования так важны? В конце концов, хотя "Циркон" и прочее гиперзвуковое оружие является относительно новым, о нем кое-что известно, и развертывание ракет на море - это никакой не секрет.

Объясняется все одним словом: живучесть. По всей видимости, Россия станет первой страной, которая примет на вооружение гиперзвуковые ракеты подводного базирования. Этот момент очень опасен, потому что подводные лодки могут скрываться под водой на протяжении нескольких дней и даже недель. В подводном положении субмарины надежно защищены, а обнаружить их чрезвычайно сложно, особенно если командир такой лодки решит идти медленно, или вообще будет оставаться на месте.

Пуск гиперзвуковой ракеты по наземной или морской цели производится очень быстро, и для этого субмарине даже не нужно всплывать. Высочайшая скорость в сочетании с близостью к цели (а подводная лодка может подойти к ней на небольшое расстояние) даст противнику до смешного мало времени, чтобы отреагировать.

Отставание

Соединенные Штаты отстают. Заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам Майкл Гриффин (Michael D. Griffin) неоднократно рассказывал на Капитолийском холме об отставании США от противников в области гиперзвуковой техники. "Сегодня у нас нет систем, которые могли бы создать для них [России и Китая] соответствующую опасность, и у нас нет оборонительных средств от этих систем… Если они решат задействовать такое оружие, мы окажемся в очень невыгодном положении, - заявил он. - Нам приходится их догонять". А это далеко не лучшее положение вещей.

Его слова подтверждаются выводами Исследовательской службы конгресса. Осенью 2019 года эта служба, занимающаяся аналитической работой в интересах конгресса, опубликовала доклад, в котором излагается ситуация в области гиперзвукового оружия. Там сделан однозначный вывод, что Россия совершенствует свое высокоманевренное гиперзвуковое оружие с целью преодоления американской ПРО, и тем самым в определенной мере обеспечивает себе "стратегическую стабильность" в отношениях с Соединенными Штатами. По данным исследовательской службы, "Циркон" будет готов к эксплуатации к 2023 году.

ВВС вместе с компанией "Локхид Мартин" разрабатывают гиперзвуковые летательные аппараты, а Управление перспективных исследований и разработок Министерства обороны США создает для них соответствующие двигатели, хотя в 2010-2011 годах прекращало эти разработки.

Это шаг в правильном направлении. Будем надеяться, что еще не поздно.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)