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Сильнейшая армия мира получит нового главнокомандующего

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Источник изображения: warspot.ru

Бывший американский вице-президент Джозеф Байден победил действующего президента Дональда Трампа и стал следующим главнокомандующим вооружёнными силами США. Вчера, 8 ноября, портал militarytimes.com сообщил о том, что в США завершился подсчёт голосов, а также спрогнозировал действия нового президента относительно армии и вооружений.

Байдена уже поздравили генсек НАТО и ряд президентов других стран. При этом действующий президент США Дональд Трамп пока не признаёт итоги выборов и готовится к судебным тяжбам, указывая на возможные фальсификации.

Джозеф Байден во время предвыборной гонки

Источник изображения: militarytimes.com

В отличие от Трампа, пришедшего в политику из бизнеса, Джо Байден в ней уже 48 лет, включая 8 лет на посту вице-президента. Поскольку он является представителем Демократической партии, традиционно выступающей за сокращение военных расходов, ряд военных программ могут быть пересмотрены или отменены. Например, в качестве вице-президента при Бараке Обаме Байден был ключевой фигурой в сфере национальной безопасности и сыграл важную роль в принятии решений о сокращении численности американских войск в Афганистане и завершении войны в Ираке.

В ходе предвыборной гонки Байден заявлял, что хочет завершить военную миссию США в Афганистане и в целом сократить боевое развёртывание США за границей. «Наша армия — один из инструментов в нашем арсенале. Мы стали чрезмерно зависимыми от вооружённых сил в продвижении наших интересов безопасности за рубежом и недостаточно инвестировали в другие инструменты, включая дипломатию, экономическую мощь, образование, науку и технологии», — говорил Байден в качестве кандидата на пост президента США.

При этом Байден указывал, что не предвидит серьёзных сокращений финансирования обороны, отметив возможность трений с иностранными противниками, такими как Россия и Китай. Также он пообещал увеличить инвестиции в беспилотные системы и информационные технологии. Кроме того, Байден обещал «восстановить отношения с Европой», имея в виду союзников по НАТО. Что касается России и Ирана, то с первой страной новый президент намерен продлить договор СНВ, а со второй — вернуться к ядерной сделке. А вот планы по ядерному перевооружению США могут быть существенно скорректированы: Демократическая партия выступает против новых ракет для замены Minuteman III, а лично Байден – против новых боеголовок W76-2. Международные продажи вооружений также могут претерпеть изменения — в частности, Байден выступает за запрет продажи оружия Саудовской Аравии из-за её действий в Йемене.

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