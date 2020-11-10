"Серьезные удары": в Баку сообщили об отступлении армянских войск

Азербайджан заявил об отступлении армянских военных в Карабахе

Азербайджанское минобороны сообщило о потерях со стороны армянской стороны и отступлении военнослужащих Армении на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе. Ранее в Ереване указывали, что в целом на передовой сохраняется напряженная обстановка. Накануне в Баку выступили с заявлением о взятии стратегически важного города Шуши, но Ереван опроверг эту информацию.

Вооруженные силы Армении понесли потери и отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе, утверждают в минобороны Азербайджана. Согласно сведениям Баку, армяне днем 8 ноября и в ночь на 9 ноября обстреляли азербайджанские населенные пункты и военные позиции.

"Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить", - констатировали в военном ведомстве Азербайджана.

Как подчеркнули в Баку, за сутки было уничтожено и выведено из строя значительное количество живой силы, один танк Т-72, одно орудие Д-30, один минометный расчет и один грузовик с боеприпасами.

В Ереване днем ранее сообщили о двух сбитых над Степанакертом беспилотниках азербайджанских ВС. Как подчеркнула пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян, в целом на передовой сохраняется напряженная обстановка.

"Подразделения ПВО Армии обороны Карабаха около 19:30 поразили два БПЛА противника в северо-западной части Степанакерта. Ситуация на передовой остается напряженной, ведутся артиллерийские бои", - написала она в Facebook.

В тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль военнослужащими его страны стратегически важного города Шуша в непризнанной республике Нагорный Карабах, говорится на странице азербайджанского военного ведомства в Facebook.

«С большой гордостью заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! . Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 года, была освобождена», - подчеркнул он в обращении к нации.

Как считает азербайджанский президент, у конфликта между Баку и Ереваном есть «военные решения».

«Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я много раз говорил, что, несмотря на все заявления, у этого конфликта есть военные решения , и сегодня мы доказали это», - констатировал он.

По словам Алиева, «бессмысленные переговоры» длились 30 лет, но так и не привели ни к какому результату. Древние исторические земли Азербайджана все это время «были оккупированы», утверждает президент. Он обратил внимание, что все это время Армения в попытке прийти к компромиссу «просто хотела выиграть время и закрепить статус-кво».

Алиев предупредил Ереван о готовности Баку продолжить бои в регионе. Как подчеркнул глава государства, у азербайджанской стороны «не будет выбора», если переговоры так и останутся «неэффективными» и Армения не освободит территории. «Если руководство Армении не выполнит мои требования, мы пойдем до конца. Никто нас не остановит», - отметил он.

Как утверждает Алиев, с начала боевых действий, с 27 сентября, «освобождено от оккупации» более 200 населенных пунктов, среди которых - Шуша.

Впрочем, Ереван не подтвердил заявление азербайджанского президента, что этот город перешел под контроль Баку. «Бои в Шуше продолжаются, ждите и верьте нашей армии», - указано в сообщении официального представителя минобороны страны Арцруна Ованнисяна на его странице в Facebook.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, несмотря на утверждения армянской стороны, поздравил Азербайджан со стратегической победой в этом городе, передает агентство Anadolu.

«Радость братьев в Азербайджане, которые шаг за шагом освобождают оккупированные ВС Армении города и села - это и радость Турции!» - заявил Эрдоган. Он назвал освобождение стратегически важной Шуши «символом скорейшего освобождения оставшихся оккупированных земель Азербайджана».

С поздравлением выступил и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Благословенно и благоприятно освобождение древнего города Шуша, культурной столицы Азербайджана. В День государственного флага [отмечается в Азербайджане 9 ноября] славный азербайджанский флаг также будет развеваться в Шуше, чтобы больше не опускаться. Живи благополучно с трехцветным флагом, Азербайджан!» - написал министр в Twitter.

Кристина Сизова