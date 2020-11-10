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ЦАМТО

Авиационный парк ВВС Казахстана пополнился истребителями Су-30СМ

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Су-30СМ ВВС Казахстана
Су-30СМ ВВС Казахстана.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 9 ноября. Звено новых самолетов Су-30СМ прибыло 7 ноября в Карагандинскую авиационную базу имени героя Советского Союза Нуркена Абдирова, сообщает пресс-служба Минобороны Республики Казахстан.

Многофункциональные истребители Cу-30СМ поступают в Военно-воздушные силы по соглашению с Российской Федерацией и программе перевооружения Вооруженных Сил Казахстана.

"Самолеты Cу-30СМ значительно увеличат возможности прикрытия войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, обнаружения и уничтожения воздушных и наземных целей. Благодаря им повысится боевой потенциал Вооруженных Сил", – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны генерал-лейтенант авиации Нурлан Орманбетов.

Поставки самолетов с Иркутского авиационного завода начались еще в 2015 году. На сегодняшний день ими оснащены уже многие авиабазы ВВС РК.

Летный и инженерно-технический состав Карагандинской авиационной базы прошел полное переобучение в Талдыкоргане и на заводе-изготовителе. Они получили соответствующие допуски на пилотирование, эксплуатацию и обслуживание самолетов этого типа, сообщает Gov.kz.

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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Су-30
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