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ЦАМТО

ВУЗы Сухопутных войск осуществляют опережающую подготовку будущих офицеров

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Военнослужащий-курсант ВС РФ
Военнослужащий-курсант ВС РФ.
Источник изображения: РИА Новости/Валерий Титиевский

ЦАМТО, 9 ноября. В целях обеспечения опережающей подготовки специалистов в вузы Сухопутных войск в первоочередном порядке поставляются современные образцы вооружения и военной техники.

В Михайловской военной артиллерийской академии изучаются оперативно-тактические комплексы "Искандер", РСЗО "Торнадо-С" и "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", комплексы артиллерийской разведки "Зоопарк-1М" и "Аистенок".

В Военной академии войсковой ПВО ВС РФ курсанты и слушатели изучают все существующие, в том числе современные зенитные ракетные комплексы и системы, средства автоматизированного управления "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационное вооружение, в том числе новейшая станция "Ниобий-СВ".

В Московском и Дальневосточном высших общевойсковых командных училищах, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирском высшем военном командном училище занятия с курсантами проходят на современных образцах бронетанкового вооружения, таких как танки Т-72Б3 и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82А.

Курсанты успешно отрабатывают учебные задачи на современной тренажерной базе, что позволяет повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также сократить финансовые расходы на подготовку специалистов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Аистенок
Барнаул-Т
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
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