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ЦАМТО

Кадетскому корпусу вручены сертификаты на опытную эксплуатацию двух радиоуправляемых катамаранов

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"Кадет-М"
Радиоуправляемый катамаран "Кадет-М".
Источник изображения: dfnc.ru

ЦАМТО, 9 ноября. Начальнику Кронштадтского морского кадетского военного корпуса Николаю Довбешко вручены сертификаты на передачу в опытную эксплуатацию учебно-методических комплексов на базе беспилотных роботизированных платформ "Кадет-М".

Катамараны успешно прошли испытания на открытой воде Финского залива. По своей сути катамараны представляют собой мобильные многоцелевые роботизированные комплексы (катамараны-лаборатории), получившие наименование "Кадет-М". Учебные и технологические задачи для катамарана разработаны методистами лабораторий инновационных образовательных технологий и технических средств обучения Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса, а также кадетами и преподавателями кружка "Инженеры будущего". Создание корпуса катамаранов велось в тесном сотрудничестве с Центром развития инноваций Политехнического университета (Санкт-Петербург) и Объединенной судостроительной корпорации, в лице Средне-Невского Судостроительного Завода. В проекте безэкипажного катамарана реализован искусственный интеллект.

Катамаран предназначен для учебных научно-исследовательских целей, проведения экспериментов и исследований в условиях морского похода в разных широтах и проведения исследований акваторий.

Катамаран смоделирован как легкосборный конструктор – алюминиевая рама с поплавками из углепластика, вес около 100 кг; развивает скорость 12 узлов. Несет на борту три сменных модуля с исследовательским оборудованием, в том числе и модуль с роботизированным рукой-манипулятором. Наряду с этим, катамаран оснащен датчиками системы технического зрения и навигации. В настоящее время идет внедрение радиоуправляемого безэкипажного ктамарана в учебный процесс (разрабатываются специальные образовательные методики).

Внедрение данного вида высокотехнологичного учебного оборудования в систему образования Кронштадтского Морского Военного Корпуса позволит существенно повысить интерес кадет к изучению предметов, как основного общего образования, так и поднять на более высокий качественный уровень их технические навыки и компетенции.

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов дал указание проанализировать опыт использования радиоуправляемых катамаранов в учебном процессе военно-морских учебных заведений и широко использовать его в довузовских образовательных организациях Военно-морского флота. Прорабатывается вопрос создания кадетского флота морских беспилотников в рамках организуемой по указанию главкома ВМФ на базе Кронштадтского Морского Кадетского Военного Корпуса инженерно-технической школы IT-технологий военно-морской направленности.

Участвуют в реализации проекта: Кронштадтский морской кадетский военный корпус (идея); ИЦ Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого (разработка и насыщение высокотехнологичным оборудованием); АО "Объединенная судостроительная корпорация" – Средне-Невский судостроительный завод (создание композитных корпусов); Фонд содействия инновациям; научно-технический центр "Хэвел" (солнечные панели); АО "Итекма" (предоставление углеволокна); НПК "Морсвязьавтоматика" (изготовление рамы катамарана), сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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