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Российская газета

Видео: Российские десантники изучили оружие пакистанского спецназа

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Под Исламобадом начались совместные российско-пакистанское военные учения "Дружба-2020". Тренировки бойцов ВДВ и подразделений армии Пакистана проходят в учебном центре в населенном пункте Тарбела, а также на базе Национального антитеррористического центра в Пабби.

Российским десантникам представилась возможность изучить стрелковое оружие, экипировку и снаряжения пакистанского спецназа. Всего было выставлено более 100 образцов вооружения, среди которых ножи сил специальных операций, тактические фонари, американские 9-мм пистолеты-пулеметы SMG и немецкие MP5SD, автоматические карабины M4 разной модификации.

"Особый интерес у российских военнослужащих вызвали средства видеонаблюдения, экипировка аквалангиста и технические средства связи, разведки и радиоэлектронной борьбы", - сообщает пресс-служба Южного военного округа.

До 21 ноября военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при ведении боевых действий в горно-лесистой местности условиях и уничтожению незаконных вооруженных формирований.

Справка "РГ"

Совместное российско-пакистанское военное учение "Дружба" проводится с 2016 года. В них участвуют военнослужащие горной мотострелковой бригады и роты спецназа из Карачаево-Черкесии и Ставропольского края. В нынешнем году на учениях задействованы более 150 военнослужащих России и Пакистана.


Николай Грищенко

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