Войти
ЦАМТО

Военнослужащие ВВО в Бурятии осваивают новый интерактивный лазерный тир "Рубин-110"

357
0
0
Лазерный стрелковый тир "Рубин"
Лазерный стрелковый тир "Рубин".
Источник изображения: www.tir-laser.ru

ЦАМТО, 9 ноября. В штабе общевойскового объединения ВВО, дислоцированного на территории Республики Бурятия, установлен интерактивный лазерный стрелковый тир "Рубин-110", на котором военнослужащие объединения проверяют эффективность проведения упражнений контрольных стрельб.

Инициатором такого вида подготовки стал исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО, генерал-майор Руслан Абдулхаджиев. По его словам, возможности лазерного тира значительно повысят уровень огневой подготовки военнослужащих, позволят улучшить результаты в меткости.

Стрельба по целям на огромном экране осуществляется с помощью лазеров, установленных на стрелковом оружии. Ощущение нахождения в реальном бою достигается с помощью реалистичной имитации выстрела.

Тир позволяет производить стрельбу одновременно шестью обучаемыми с регистрацией, обработкой и отображением персональных результатов по каждому стрелку, производить стрельбу из АК, РПК одиночными выстрелами и очередями в зависимости от условий упражнения, а также выполнять упражнения начальных стрельб, упражнений учебных и контрольных стрельб из пистолета, автомата, СВД и другого оружия.

Преимуществом данного тира является его мобильность, быстрота развертывания, возможность в ходе тренировки производить стрельбу из различных положений с места и в движении.

Уникальность стрелкового комплекса состоит не только в том, что в него входит более 2000 стрелковых упражнений. При выполнении стрельб учитываются баллистические характеристики оружия и метеорологические условия стрельбы.

Тир позволяет проверить навыки новобранцев до выхода на войсковое стрельбище и экономить боеприпасы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
09.12.2019
В соединение ЮВО под Волгоградом поступил новейший электронный стрелковый тренажер
20.12.2016
Группа "Кронштадт" завершила поставку тренажеров для Минобороны
03.10.2016
Военные из России и Пакистана выполнили стрельбы на учениях "Дружба-2016"
29.07.2016
Броня летает и плывет
25.02.2016
Снайперы ЮВО провели тренировку на российской базе в Абхазии
12.12.2011
Спецназ ВДВ получил австрийские винтовки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.11 10:05
  • 4
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 10.11 09:56
  • 1
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 09:10
  • 170
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 08:32
  • 3
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 07:36
  • 1
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 10.11 07:02
  • 44
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда
  • 10.11 02:13
  • 1
В России назвали способ уничтожить США
  • 09.11 23:59
  • 3
США продадут Израилю F-22
  • 09.11 17:53
  • 116
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 09.11 15:52
  • 3
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.11 15:43
  • 56
Российским «Стерегущим» предрекли потопление