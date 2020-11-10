Naval Group передала министерству ВС Франции головную АПЛ класса "Барракуда"

ЦАМТО, 9 ноября. Naval Group объявила о состоявшейся 6 ноября в Тулоне церемонии передачи генеральной Дирекции по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) головной из шести заказанных для ВМС страны АПЛ последнего поколения "Сюффрен" (проект "Барракуда").

В мероприятии приняла участие министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

Как сообщал ЦАМТО, Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции приступила к реализации программы "Барракуда" в 1998 году. Начальный контракт стоимостью 1,4 млрд. евро на разработку проекта и постройку АПЛ проекта "Барракуда" МО Франции подписало с судостроительной группой DCNS (ныне Naval Group) и компанией Areva TA (ныне TechnicAtome) 23 декабря 2006 года. DCNS стала главным подрядчиком постройки подлодок и установки информационных систем, а Areva TA была определена французским Комиссариатом по ядерной энергетике и альтернативным источникам энергии (CEA), в ведении которого находится разработка и производство ядерного оружия во Франции, основным подрядчиком производства ядерной силовой установки.

Программа стоимостью более 8 млрд. евро предполагала поставку шести подлодок класса "Барракуда" с 2017 по 2028 гг. На текущий момент время проект отстает от первоначально согласованного графика. Дополнительное время потребовалось для устранения выявленных в процессе постройки недостатков и решение технических проблем. "Закон о военных программах на 2019-2025 гг." предусматривает принятие на вооружение шести АПЛ класса "Барракуда" до 2030 года. Первые четыре подводные лодки будут приняты на вооружение в период 2019-2025 гг. Новые подводные лодки заменят в составе ВМС Франции шесть АПЛ класса "Рубис"/"Аметист", принятых на вооружение ВМС Франции в период между 1983 и 1993 гг.

Церемония резки стали для головной подлодки серии "Сюффрен" состоялась на верфи в Шербуре в декабре 2007 года. Спуск на воду прошел 12 июля 2019 года. На текущий момент все испытания новой АПЛ полностью завершены. На конечном этапе были выполнены пуски противокорабельной ракеты SM39 "Экзосет" (23 сентября) и крылатой ракеты MdCN (Missile de Croisiere Naval). Наличие MdCN является основным преимуществом подводных лодок "Барракуда" по сравнению с их предшественниками. Теперь АПЛ может выполнить пуск из-под воды и поразить наземную цель на расстоянии нескольких сотен километров. Ввод подлодки в боевой состав ВМС Франции запланирован на 2021 год.

Контракты на поставку второй подлодки, "Дюгэ-Труи", DGA подписала с DCNS и Areva TA 26 июня 2009 года. Одновременно состоялась церемония начала резки стали для нее. Планируется, что сборка корпуса этой подлодки будет завершена к концу года, а ее сдача состоится в 2022 году.

DGA 28 июня 2011 года заключила с DCNS и Areva TA контракт на постройку третьей АПЛ, "Турвиль". В настоящее время ее постройка ведется на стапелях рядом с "Дюгэ-Труи". Кроме того, на предприятии Naval Group в Нанте ведется сборка силовой установки и модуля ядерного реактора четвертой АПЛ серии, "Де Грасс". Компания также приступили к производству первых элементов корпусов пятой и шестой подводных лодок, "Рубис" и "Касабьянка".

Поставка шести подводных лодок займет более десяти лет. Учитывая, что срок службы АПЛ превышает 30 лет, подводные лодки класса "Сюффрен" будут основой французских подводных сил, как минимум, до 2060 года.

Помимо выполнения задач противокорабельной и противолодочной борьбы, АПЛ проекта "Барракуда" обеспечат скрытную высадку групп ССО, сбор разведывательной информации, а также позволят наносить удары крылатыми ракетами по наземным целям. Как заявлено, "Сюффрен" является одной из самых малозаметных подводных лодок в мире и будет отличаться большой дальностью плавания, оснащаться самыми современными средствами обнаружения.

Надводное водоизмещение АПЛ составит 4600 т, подводное – 5200 т, длина – 99 м, диаметр – 8,8 м, глубина погружения – свыше 300 м. АПЛ "Барракуда", оснащенная четырьмя пусковыми шахтами, будет способна нести от 14 до 20 ед. тяжелого вооружения (смешанный набор 533-мм тяжелых торпед F21, противокорабельных ракет SM39 "Экзосет" и крылатых ракет MdCN). Экипаж – 65 человек плюс группа ССО.