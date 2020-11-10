Модернизированная РЛС и радиовысотомер поступили на вооружение радиотехнических полков ЦВО

ЦАМТО, 9 ноября. Два радиотехнических полка объединения ВВС и ПВО ЦВО, дислоцированных в Самарской и Новосибирской областях, получили модернизированную подвижную РЛС П-18РТ "Терек" и подвижный радиовысотомер ПРВ-13П.

Модернизированная РЛС П-18РТ "Терек", поступившая в самарский радиотехнический полк, позволяет в автоматическом режиме обнаруживать цель, отслеживать ее координаты, а также пеленговать устройства постановки помех, определять их тактико-технические характеристики и выдавать информацию на командный пункт.

Подвижный радиовысотомер ПРВ-13П, поступивший в новосибирский радиотехнический полк, обладает расширенным диапазоном рабочих температур – от -40 до +50 град. С. Главной особенностью подвижного радиовысотомера ПРВ-13П является определение азимута, дальности и высоты цели, а также анализ воздушного пространства в сложной радиолокационной и помеховой обстановке, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.