Новейший ледокол "Евпатий Коловрат" войдет в состав ВМФ в 2022 году

ЦАМТО, 9 ноября. Планируется, что строящийся в Санкт-Петербурге на предприятии "Судостроительная фирма "Алмаз" ледокол "Евпатий Коловрат" проекта 21180М войдет в состав ВМФ в 2022 году.

Как сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам совещания в Адмиралтействе, на котором рассматривались вопросы проектирования, строительства и применения надводных кораблей и судов ВМФ, при проектировании и строительстве ледокола "Евпатий Коловрат" внедрен ряд инновационных решений.

В настоящее время на стапелях Судостроительной фирмы "Алмаз", входящей в Объединенную судостроительную корпорацию, идет насыщение корпуса ледокола соответствующим оборудованием. Водоизмещение ледокола "Евпатий Коловрат" составит 4 тыс. т, длина корпуса – 82 м, ширина – 19 м. Ледокол может развивать скорость до 14 узлов. Экипаж – около 30 человек, автономность плавания – 1 месяц. Судно сможет ломать льды толщиной до метра.

"Сегмент программы военного кораблестроения, включающий в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения является одним из приоритетных с учетом активного освоения Военно-морским флотом Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики", – отметил адмирал Николай Евменов.

По словам главкома, подтверждением правильного курса в области ледокольного судостроения и строительства боевых кораблей ледового класса является положительный опыт первых лет эксплуатации на Северном флоте новейшего ледокола "Илья Муромец", который показал в полной мере эффективность заложенных в него при проектировании характеристик. В сентябре – октябре текущего года "Илья Муромец" успешно решил поставленные задачи практически на всем протяжении Северного морского пути. То же самое можно сказать о многофункциональном судне тылового обеспечения "Эльбрус", имеющем ледовый класс. Это судно доказало способность качественно решать вопросы обеспечения Арктической группировки.

Строительство судов и кораблей ледового класса для ВМФ России предусмотрено программой военного кораблестроения и соответствует задачам Военно-морского флота, силы которого выполняют задачи во всех широтах, включая морские районы со сложной ледовой обстановкой.

"Главное командование ВМФ тесно взаимодействует в области развития ледокольного флота с проектно-конструкторскими организациями и предприятиями Объединенной судостроительной корпорации, а также выполняет функцию военно-научного сопровождения на этапе проектирования и строительства кораблей и судов ледового класса в интересах ВМФ России", – подчеркнул адмирал Николай Евменов.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что "с Главным командованием ВМФ у нас постоянный контакт и тесное взаимодействие в области создания и строительства кораблей ледового класса. Этого требует обстановка. Северный морской путь становится не только перспективной транспортной артерией, но и залогом национальной безопасности. Это территория, уже имеющая огромный освоенный и потенциальный запас ресурсов на прибрежных территориях и шельфе. Россия – ледокольная держава. Более того, главная ледокольная держава. Поэтому среди основных задач, которые ОСК решает в рамках развития Северного морского пути, конечно, создание ледоколов и судов усиленного ледового класса. Наши совместные усилия формируют российскую арктическую группировку и наглядно демонстрируют всему миру лидерство в освоении этого региона и обеспечение в нем безопасности", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.