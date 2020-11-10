На фрегате "Адмирал Макаров" ЧФ прошла тренировка по применению высокоточного оружия

Реактивныи бомбомет РБУ-6000 и установка вертикального пуска ракет "Калибр-НК" на фрегате "Адмирал Макаров".

ЦАМТО, 9 ноября. На борту фрегата "Адмирал Макаров" ЧФ, выполняющего задачи в море, прошла тренировка по применению высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК" по кораблю условного противника.

Вводная на проведение тренировки поступила на корабль от оперативного дежурного центра управления Черноморского флота в соответствии с планом проверки дежурных сил.

По замыслу тренировки боевые расчеты фрегата должны были в установленное время уничтожить десантный корабль условного противника, готовящийся к высадке морского десанта на побережье.

Личный состав корабельного расчета боевого информационного поста (БИП) по полученным координатам обнаружил условную цель в море, после чего расчеты ракетно-артиллерийской боевой части выполнили алгоритм приведения ракетного комплекса "Калибр-НК" к ракетной стрельбе.

По команде командира корабля боевые расчеты фрегата условно уничтожили корабль "противника" электронными пусками ракетного комплекса.

Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" уложился в норматив проверки выполнения поставленной задачи по вводной.

Данные тренировки проводятся регулярно с целью повышения уровня подготовленности личного состава к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба Южного военного округа.