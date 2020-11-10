Франко-британские объединенные экспедиционные силы сформированы.

Ровно через десять лет после подписания Ланкастерского соглашения между двумя странами 2 ноября 2020 г. Франция и Великобритания объявили, что их совместные экспедиционные силы численностью около 10 тыс. человек сформированы и находятся в состоянии полной оперативной готовности.

«Мы рады сегодня объявить, что Объединенные совместные экспедиционные силы (Combined Joint Expeditionary Force, CJEF), обязательства по формированию которые мы взяли на себя в то время, теперь полностью боеготовы», - говорится в совместном заявлении министров обороны двух стран. Таким образом, расширенная десятилетняя программа развития и боевой подготовки успешно завершена.

Британские парашютисты на позиции

Как утверждают оборонные ведомства обеих стран, в результате проведенных мероприятий их армии связаны и взаимодействуют друг с другом теснее, чем когда-либо прежде. «Это дает нам гибкий инструмент, с помощью которого мы можем совместно применять до 10 тысяч или более солдат, моряков и специалистов ВВС в миссиях, охватывающих весь спектр операций, от оказания помощи после стихийных бедствий до самых сложных боевых действий высокой интенсивности».

Десять лет назад, 2 ноября 2010 года, Великобритания и Франция подписали в Ланкастер-хаус (Lancaster House) договоры об обороне и безопасности, а также о сотрудничестве в ядерной сфере. Одной из основных целей договоров было создание CJEF.

Парашютисты из состава 2e REP Франции

Как объявило британское МО, британские и французские парашютисты в период со 2 по 7 ноября 2020 г. собрались на полигоне Солсбери для учений Wessex Storm. При этом, согласно информации, военнослужащие из состава 2-го парашютно-десантного полка французского Иностранного легиона (2e Regiment Etranger de Parachutistes, 2e REP) войдет в состав батальонной группы 2-го парашютно-десантного батальона (2 PARA) Великобритании. Оба подразделения регулярно тренируются вместе, чтобы поддерживать партнерские отношения в рабочем состоянии.

Министра обороны Великобритании Бен УОЛЛЕС

В дополнение к формированию экспедиционных сил CJEF в рамках Ланкастерского соглашения были определены и другие целей. Они включали создание совместного ядерного объекта, укрепление сотрудничества в операциях авианосных ударных групп и разработку сложных систем вооружения. По словам Министра обороны Великобритании Бена УОЛЛЕСА (Ben WALLACE), удалось решить все задачи, поставленные десятью годами ранее.

Исходя из совместного заявления МО, сверх того, намечено реализовать программу, направленную на консолидацию и адаптацию всего достигнутого на сегодняшний день к изменившимся современным условиям. «Мы также будем использовать структуру CJEF для дальнейшего улучшения взаимодействия перспективных вооружений, логистики, техники, медицинских и энергетических систем в наших вооруженных силах», - говорится в документе.

По материалам soldat-und-technik.de