Экипаж Crew Dragon прибыл на космодром перед полетом к МКС

Экипаж первого регулярного полета корабля Crew Dragon прибыл на космодром на мысе Канаверал. 14 ноября команда отправится к МКС.

Экипаж первого регулярного полета корабля Crew Dragon прибыл на космодром на мысе Канаверал. 14 ноября команда отправится к МКС.

В составе экипажа три астронавта NASA — Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

На станции они присоединятся к членам 64-й экспедиции МКС — Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и Кэтлин Рубинс.

Миссия ученых на орбите продлится полгода. Тестовый полет Crew Dragon совершил 30 мая — корабль доставил на МКС Дугласа Харли и Роберта Бенкена.