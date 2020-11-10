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Известия.ru

Экипажи дальней авиации ЮВО отработали дневную и ночную дозаправку в воздухе

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Российские летчики отработали дозаправку истребителей и бомбардировщиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в дневных и ночных условиях.

Российские летчики отработали дозаправку истребителей и бомбардировщиков объединения ВВС и ПВО Южного военного округа в дневных и ночных условиях.

Дозаправка проводилась на высоте более 5 тыс. м и скорости около 600 км/ч. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 м. В ночные часы использовалось дополнительное освещение, установленное на самолеты.

Как отметили в пресс-службе округа, в отработке приняли участие Су-30СМ, Су-24, Су-24М, а также самолеты-заправщики дальней авиации Ил-78.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-24
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