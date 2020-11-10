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Известия.ru

Российские летчики отработали дозаправку на скорости 600 км/ч

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Источник изображения: Фото: РЕН ТВ

Российские летчики отработали дозаправку истребителей и бомбардировщиков объединения ВВС и ПВО Южного Военного округа в дневных и ночных условиях.


Дозаправка проводилась на высоте более 5 тыс. м и скорости около 600 км/ч. При этом расстояние между самолетами составляло менее 30 м. В ночные часы использовалось дополнительное освещение, установленное на самолеты.

Как отметили в пресс-службе округа, в отработке приняли участие Су-30СМ, Су-24, Су-24М, а также самолеты-заправщики дальней авиации Ил-78.


20 сентября сообщалось, что российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 установили новый мировой рекорд по дальности полета. Экипажи провели в воздухе более 25 часов. Протяженность маршрута составила свыше 20 тыс. км.

За время полета Ту-160 сделали три дозаправки в воздухе. Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году и составлял 24 часа 24 минуты.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-78
Су-24
Су-24М
Су-30
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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