France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?

Летом 2020 года во Франции полковник вооруженных сил, проходивший службу на военной базе НАТО в Италии, был арестован по подозрению в передаче российским спецслужбам сверхсекретной информации. Но что может подтолкнуть французского военного к передаче информации России?

Задержание этим летом на базе НАТО французского военного по подозрению в шпионаже на Россию вновь поднимает старый вопрос: почему Москва интересуется Североатлантическим альянсом?

21 августа 2020 года служивший на базе НАТО у Неаполя французский подполковник был взят под стражу по обвинению в сговоре с иностранной державой и передаче ей разведданных.

Длившееся более года следствие вывело французские и итальянские власти на подозрения о том, что военный был завербован Россией. По сведениям итальянских спецслужб, подполковник встречался с офицером ГРУ.

Но почему же Россия стремится заполучить информацию о НАТО из первых рук?

Россия и НАТО - подорванное доверие

В настоящий момент в России рассматривают НАТО (включает в себя большинство европейских стран, Турцию, США и Канаду) как "военную машину" на службе американцев. Те укрепили позиции после распада СССР и вобрали в организацию бывшие страны восточного блока, в частности Болгарию, Румынию и Прибалтику.

Тем не менее в конце 1990-х годов Россия считала, что может продуктивно работать с альянсом. "Мы пытались сформировать инструменты доверия с Россией, - вспоминает Ален Ришар (Alain Richard), министр обороны Франции с 1997 по 2002 год. - Когда у нас проходили министерские встречи в НАТО, на следующий день мы проводили дополнительное собрание с участием российского министра".

Как бы то ни было, такое относительное взаимопонимание и обмен разведданными пошатнулись из-за двух событий: прихода к власти Владимира Путин и натовских бомбардировок Белграда. В результате доверие исчезло, а его место заняла вражда. "Мы спровоцировали этот российский шпионаж в конце холодной войны, - полагает директор Французского центра разведисследований Эрик Денесе (Éric Denécé). - Со стороны Москвы была реальная открытость и попытки сближения. В результате там были очень сильно разочарованы позицией Запада, в частности с подачи США. С этого момента они решили развивать разведку и деятельность по дестабилизации Запада".

За последние годы ситуация еще больше обострилась из-за ряда новых происшествий: гражданской войны на Украине и аннексии Крыма Россией в 2014 году, падения самолета Malaysia Airlines из-за попадания российской ракеты в мае того же года… Россия была вытеснена из парламентских ассамблей и даже организаций вроде большой восьмерки, которая вновь стала семеркой.

Шпионаж как во времена холодной войны

С этого момента российский шпионаж начал набирать обороты, о чем говорит составленная в 2015 году нота французской контрразведки, с которой удалось ознакомиться журналисту Николя Энену (Nicolas Hénin): "Мы отмечаем усиление российской деятельности, в частности на фоне конфликтов, например после вмешательств в Грузии, на Украине и в Сирии. А целом, каждый раз, как российская армия начинает операции, наблюдается информационное наступление по всему миру, в том числе у нас".

Россия практикует широкомасштабный шпионаж и стремится заполучить любые сведения о военной деятельности НАТО в Средиземном море (проекты, ноты, схемы, переписка, контакты…). С этим связана предположительная вербовка французского подполковника с базы в Неаполе, которая позволяет получить общую картину деятельности альянса в Южной Европе и на Ближнем Востоке.

Французские спецслужбы - "решето" для КГБ

Кроме того, во Франции россиян интересует один из главных стратегических центров европейской власти: Совет Европы в Страсбурге, где в том числе заседает и Россия (в отличие от Европейского парламента, в котором заседают депутаты от стран ЕС). Совет Европы - это находящаяся под дипломатическим иммунитетом ассамблея, которая объединяет 47 стран. Там работают почти 2 300 сотрудников (переводчики, военные атташе, дипломаты и т. д.). "Это место встреч и перекресток, где есть официальные визиты, а также неофициальные встречи", - объясняет Эрик Денесе. Прекрасные условия для шпионов со всего мира…

Россияне тем активнее стремятся завербовать французов, что у тех сложилась репутация легкой цели. Среди самых известных случаев можно упомянуть попытку вербовки французского посла в Москве в 1960-х годах или же министра обороны (1981-1985) Шарля Эрню (Charles Hernu), который входил в число главных российских контактов.

"Генералы КГБ считали французские спецслужбы решетом, - говорит историк Андрей Козовой. - Думаю, что после выдворения 47 фальшивых дипломатов в 1983 году французы начали осознавать масштабы советского проникновения на их территорию. Не сомневаюсь, что с тех пор они усилили меры безопасности".

Сегодня, когда в НАТО появляется вакантная должность, Министерство обороны сообщает всем военным и дипломатам о возможных попытках иностранных шпионов установить с ними контакт и потенциальных последствиях этого. В июле 2020 года двух бывших сотрудников внешней разведки приговорили к 8 и 12 годам тюрьмы за продажу секретов Китаю.

Некоторые французские офицеры восхищаются Россией

Но что может подтолкнуть французского военного к передаче информации России? Помимо денег и шантажа стоит отметить свойственный части командования французской армии русофильский настрой, а также выраженное восхищение президентом страны. "Путин воплощает в себе авторитет, он пользуется уважением в своей стране, - полагает сенатор Жоэль Гаррио-Майлам (Joëlle Garriaud-Maylam). - Некоторые французские офицеры восхищаются этой империей, считают, что у Франции и России должно быть общее будущее в Европе, и что нужно всячески способствовать их альянсу".

По мнению бывшего директора внешней разведки Алена Шуэ (Alain Chouet), "Владимир Путин хочет показаться надежным другом, который никогда не предаст в отличие от французов и американцев".

В таких условиях одна из гипотез (если все будет подтверждено судом) заключается в том, что французский подполковник работал не против своей страны, а за определенную идею Франции и ее особых отношений с Россией. Не исключено, что определенную роль сыграла и фрустрация: он остался подполковником после 28 лет службы, тогда как его бывшие товарищи по училищу уже стали полковниками или генералами.

Загадочный шпион

Существует достаточно примеров военных, которые по идейным соображениям передавали военные и дипломатические тайны, причем не только России, но и Сербии. Так, задержанный в 1998 году офицер НАТО Пьер-Анри Бюнель (Pierre-Henri Bunel) передал сербскому офицеру сведения о запланированных ударах альянса.

Другим значимым примером стал Жорж Пак (Georges Pâques), которого завербовали в Алжире в 1943 году. Этот боец "Сопротивления" впоследствии работал в министерствах и НАТО. В течение 20 лет он передавал Москве конфиденциальные сведения. По его словам, он боролся за идею, стремился предотвратить ядерный конфликт. Он был приговорен к пожизненному заключению, но впоследствии помилован Жоржем Помпиду в 1970 году.

Намного менее известная операция по проникновению произошла в службе внешней разведки. Работавший в МИДе сотрудник передал КГБ ключи шифрования, которые были необходимы для прочтения дипломатической переписки Парижа с посольствами в Москве и Вашингтоне. Этот шпион получил награду от СССР в 1957 году и продолжал работу до 1980-х годов. О нем стало известно лишь благодаря британской контрразведке и бежавшему на Запад советскому агенту. Операцию разоблачили только в 1992 году, но личность шпиона официально так и не была установлена.

Все шпионят за всеми

Может ли что-то изменить тот сигнал, который отправила Франция России, отправив под суд работавшего в НАТО подполковника? Ален Шуэ не верит в это: "ГРУ - чрезвычайно активная и дисциплинированная служба. Они не остановятся. Все будет зависеть от политической установки со стороны российской власти".

При всем этом, интерес к французской армии проявляют не только в России. Китайцы и американцы тоже развернули активную деятельность. Все шпионят за всеми любыми возможными средствами: электронная разведка, спутники, агенты. Как говорит бывший разведчик Оливье Ма (Olivier Mas), "все разведслужбы пытаются завербовать людей, которые предают свою страну. Это их работа. Если у нас есть такая возможность, мы ее используем. Например, мы были бы рады завербовать российского офицера в Сирии…"

Филипп Рельтьен (Philippe Reltien), Франк Коньяр (Franck Cognard)