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ТАСС

Звено штурмовиков Су-25СМ3 авиагруппы ЮВО впервые выполнило элементы сложного пилотажа

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Су-25СМ3
Су-25СМ3.
Источник изображения: Минобороны РФ

В учебно-тренировочных полетах в дневное и ночное время суток было задействовано более 100 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноября. /ТАСС/. Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиагруппы Южного военного округа (ЮВО) впервые выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ЮВО.

"Впервые пилоты выполнили элементы сложного группового пилотажа в составе звена на Су-25СМ3 - горизонтальные и вертикальные "бочки", виражи, петлю Нестерова, пикированные "горки" с большими углами наклона, боевые развороты", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на авиационном полигоне в Ставропольском крае экипажи штурмовиков Су-25СМ3 и Су-25 СМ нанесли ракетно-бомбовый удар по силам условного противника. Осуществлено более 300 бомбометаний и пусков неуправляемых ракет по бронированным наземным целям.

В учебно-тренировочных полетах в дневное и ночное время суток было задействовано более 100 человек, в том числе более 20 летных экипажей штурмовиков, отметили в пресс-службе.

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