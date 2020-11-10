Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки

Минобороны начало перевооружение военных частей Калининградской области на один из мощнейших российских танков Т-72Б3М, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. У новых машин улучшено бронирование, они оснащены ракетами, могут эффективно бороться как с живой силой и бронетехникой, так и с десантными кораблями и даже с вертолетами вероятного противника. Эксперты отмечают, что усиление защиты эксклава может стать ответом на расширение сил НАТО в регионе, а также на развертывание США средств средней дальности в Европе.

Минобороны начало перевооружение военных частей Калининградской области на один из мощнейших российских танков Т-72Б3М, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. У новых машин улучшено бронирование, они оснащены ракетами, могут эффективно бороться как с живой силой и бронетехникой, так и с десантными кораблями и даже с вертолетами вероятного противника. Эксперты отмечают, что усиление защиты эксклава может стать ответом на расширение сил НАТО в регионе, а также на развертывание США средств средней дальности в Европе.

Танковая ротация

Перевооружение на Т-72Б3М ждет танковые батальоны 7-го мотострелкового полка и 79-й отдельной бригады. Первая партия новых боевых машин уже поставлена в область, а завершить переоснащение запланировано к концу 2021 года, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны. Заменять ими будут устаревшую модификацию Т-72Б1, созданную еще в советское время.

В этом году 30 танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками поступили на вооружение мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининградской области. Все машины, прибывшие в регион, сошли с конвейера Уралвагонзавода в 2019 году.

Продолжается поставка в российский эксклав и других тяжелых вооружений для плановой замены устаревших систем в 11-м армейском корпусе. «Известия» уже сообщали, что в этом году туда доставили дальнобойные реактивные системы залпового огня «Смерч», а в прошлом — усилили противовоздушную оборону армейской группировки новыми ЗРК «Тор-М2».

— Модернизированные Т-72Б3М отличаются повышенной защищенностью, огневой мощью, а самое важное — современными средствами связи и возможностью интегрироваться в систему управления тактического звена, — пояснил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — В целом это позволяет повысить ударные возможности и усилить эффективность обороны Калининградского особого района, за который отвечает Балтийский флот и 11-й армейский корпус. В связи с возможным развертыванием американцами ракет средней дальности в Европе не исключено появление рядом с Калининградом этих новых ударных средств.

Танки — один из ключевых элементов систем вооружения береговых войск и морской пехоты. Динамическая защита на модификациях Т-72Б3М имеет расширенные возможности. Ее площадь и надежность увеличены, в том числе в бортовых проекциях, добавил эксперт.

Балтийский бастион

Активное перевооружение военных частей, расположенных в окруженной странами НАТО Калининградской области, началось после охлаждения отношений между Россией и Западом. За оборону региона отвечает созданный в 1998 году Калининградский оборонительный район.

После реформ, начатых в 2009 году при Анатолии Сердюкове, количество вооружений в области было радикально сокращено. Из региона вывезли свыше 800 танков, находившихся на хранении. Новой техники, за исключением нескольких кораблей, сюда не поставлялось с 90-х годов прошлого века. Лишь в 2013-м началось перевооружение частей ПВО на новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», а затем и на «Панцирь-С». Масштабное обновление других родов войск стартовало с конца 2016 года.

Ракетный полк береговой обороны перевооружился на современные комплексы «Бастион». Флотская авиация в Калининградской области получает многоцелевые истребители Су-30СМ. Включили в ее состав и легкие беспилотники «Орлан-10», а также средние разведывательные «Форпосты». Экипажи регулярно привлекались к участию в операции в Сирии, набираясь реального боевого опыта.

Евросоюз и страны НАТО неоднократно высказывали озабоченность по поводу ведущейся модернизации. Особую нервозность вызвало перевооружение 152-й ракетной бригады с оперативно-тактических ракет «Точка-У» на «Искандер-М». В результате ее дальнобойность выросла со 120 до 500 км, а количество ракет в одном залпе — вдвое. В радиусе действия этих комплексов оказались объекты стратегической противоракетной обороны США, расположенные в Польше.

— Создание группировки на далеких западных границах вполне соответствует уровню противодействия, которое можно ожидать, — сказал «Известиям» вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин. — Т-72Б3М соответствует всем современным требованиям и представляет серьезную угрозу для оборонных линий в Прибалтике и Польше. Ничего лишнего. Эти танки способны остудить голову любому потенциальному агрессору.

Заслуженная модернизация

Постоянная модернизация позволяют заслуженному Т-72 оставаться конкурентоспособным по сей день. Созданную в 2016 году версию Т-72Б3М легко отличить по комплекту дополнительного бронирования от кумулятивных ракет. На танки установлена динамическая защита «Реликт». На бортах и корме добавлены решетчатые экраны. Спереди можно смонтировать съемные контейнеры с «мягкими» противокумулятивными экранами для боев в городе. Изменения сделаны после изучения опыта современных вооруженных конфликтов.

По данным Минобороны, с дополнительным бронированием от кумулятивных боеприпасов лоб башни стал эквивалентен метру стальной брони, а лоб корпуса — 600 мм брони.

Усилено и собственное вооружение танка. На этой модификации устанавливают орудие 2А46М-5-01: оно точнее и дальнобойнее предыдущего варианта, а также может использовать новые удлиненные снаряды с повышенной бронепробиваемостью. Также на машине установлен новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», оборудованный современным тепловизором для ночных боев.

Лучший бронированный танк потяжелел до 46 т. Чтобы не снизить подвижность, его оснастили усиленным двигателем В92С2Ф мощностью в 1130 лошадиных сил (почти на 300 л.с. больше, чем у Т-72Б) и усиленной трансмиссией. На дороге с твердым покрытием это позволяет машине разогнаться до 65 км/ч, а по грунтовке — до 45 км/ч.

Кроме того, в новейшей модификации танка у механика-водителя появился перед глазами цифровой дисплей, на который можно выводить изображение не только с приборов наблюдения, но и с камеры заднего вида.