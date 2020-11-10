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Вестник Мордовии

Армянский Т-72 в Карабахе едва не был уничтожен израильским ПТУР "Спайк"

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Сражавшийся на окраине Шуши один из армянских танков едва не оказался подбит противотанковой управляемой ракетой.

В Сети появилось видео, на котором запечатлены моменты боевых действий, развернувшиеся на окраине этого важного в стратегическом отношении населенного пункта.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Группа военнослужащих прикрывала с тыла два Т-72, ведущих огонь по противнику из своих 125-мм пушек. После нескольких выстрелов рядом с одним из танков раздался мощный взрыв. Судя по раскадровке, можно понять, что ПТУР не попал в сам танк, а разорвался в непосредственной близости, рядом с правым бортом.

По всей видимости, применялась одна из модификаций израильского "Спайка". Других ракет, имеющих подобную траекторию, у азербайджанской армии нет.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Экипажу очень повезло: если бы ПТУР попал в башню, последствия были бы очень серьезными, вплоть до взрыва боекомплекта со срывом башни. Здесь же "семьдесят второй" даже сумел продолжить бой.

ПТРК третьего поколения "Спайк" активно применяются в ходе данного конфликта, с их помощью ранее неоднократно уничтожались не только танки, БМП, РСЗО, но и здания, полевые укрепления и группы военнослужащих.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Дмитрий Лемешко

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Израиль
Продукция
Т-72
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