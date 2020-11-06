Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении попавшей в засаду колонны ВС Армении

Баку/Ереван. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении военной колонны войск Армении вблизи Агдере (арм. Мартакерт).

"В результате специальной операции, проведенной подразделениями азербайджанской армии в Агдеринском направлении фронта, военная колонна вооруженных сил Армении была заманена в засаду и уничтожена", - говорится в заявлении Минобороны.

Согласно сообщению, в результате были уничтожены двигавшиеся по маршруту Агдере - Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика "КАМАЗ" с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика "Урал" с пушкой на прицепе.

В пресс-службе Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявили об уничтожении близ города Шуши диверсионных групп Вооруженных сил Азербайджана.

"На участках Каринтака (6 км от Шуши - ИФ) и Лисагора (18 км от Шуши - ИФ) малочисленные диверсионные группы противника уничтожены снайперским и другим огнем. В направлении Шуши также было замечено скопление бронемашин противника, которые также были уничтожены", - сообщили в Минобороны.