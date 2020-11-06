Что с «Адмиралом Кузнецовым»: вести о ремонте единственного авианосца ВМФ РФ

Прошло уже три года как после сирийского похода единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» отправили в ремонт.

История модернизации «Адмирала Кузнецова» наполнена негативными событиями. Сначала 30 октября 2018 года затонул плавучий док ПД-50, в результате чего авианосец получил повреждения. Затем 12 декабря 2019 года на корабле произошел пожар, в результате которого погибли 2 человека.

Эти события еще более повысили цену ремонта авианосца. Так, в апреле 2020 года в Объединенной судостроительной корпорации оценили нанесенный пожаром ущерб в 500 млн рублей. Но тем не менее от планов по модернизации авианосца в России не отказываются. Только не очень понятно, когда будут завершены работы и единственный корабль подобного класса вернется в строй.

В августе 2020 года в ОСК назвали относительно вменяемую сумму ремонта корабля – от 300 до 350 млн рублей. По словам представителей ОСК, в настоящее время на корабле ведутся интенсивные ремонтно-восстановительные работы, а докование единственного авианосца ВМФ РФ состоится летом 2021 года. В 2022 году корабль должны передать Военно-морскому флоту РФ.

Адмиральский «Бекас»

Известно, что авианосец должен получить новую систему противовоздушной обороны и комплексы морского исполнения «Панцирь», новое энергетическое оборудование. Кроме того, летом 2020 года на сайте госзакупок было размещено объявление о поиске подрядчика на очистку и покраску надстройки корабля.

Между тем, пока специалисты ремонтируют и модернизируют «Адмирал Кузнецов», на предприятии ЗАО «Пелла-Фиорд» были завершены работы по достройке большого корабельного катера проекта 1402Б «Бекас». 28 октября 2020 года катер торжественно спустили на воду. Как известно, заказчиком строительства «Бекаса» выступило Министерство обороны Российской Федерации, для нужд которого судостроительное предприятие и сделало катер.

«Бекас» был изготовлен из композитных материалов, что сказалось на его легкости и маневренности: катер будут использовать для перевозки грузов и личного состава, обеспечения водолазных работ, помощи охранной службе кораблей и судов, высадки групп на берег. Катер войдет в состав снабжения тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Таким образом, пока на авианосце продолжаются модернизационные работы, судостроители уже подготовили для его обеспечения новый катер. И это лишний раз свидетельствует о том, что ремонт «Адмирала Кузнецова» представляет собой не столь долговременную задачу, как казалось сначала. Если все будет идти по плану, то к 2022 году ремонтные и модернизационные работы на корабле будут завершены, и он встанет в строй. Причем служить «Адмиралу Кузнецову» предстоит еще не менее десяти лет.

Собственно, у ВМФ России просто нет иного выхода. Как следует из открытых источников, отказаться от «Адмирала Кузнецова» флот просто не мог: строительство нового авианосца запланировано на период не ранее 2030 года, а находиться без единственного авианосца в течение целого десятилетия – слишком непозволительная роскошь для российского флота, особенно учитывая мировую политическую обстановку, которая становится все более и более напряженной.