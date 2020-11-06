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АвиаПорт.ru

АО "ОДК-Климов" в числе лучших экспортеров России

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АО «ОДК-Климов»
Цех окончательной сборки двигателей АО «ОДК-Климов», сентябрь 2016 года.
Источник изображения: bmpd

АО "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) заняло третье призовое место в номинации "Экспорт в сфере услуг" в категории "крупный бизнес" по итогам федерального этапа конкурса "Экспортер года". Всего определено 13 победителей.

АО "ОДК-Климов" удостоено награды за высокие показатели в сфере экспорта сервисных услуг. Общий объем выручки предприятия от экспорта в 2019 году составил более 6 млрд рублей. В 2019 году услугами по послепродажному обслуживанию АО "ОДК-Климов" воспользовались более двадцати зарубежных стран.

Предприятие обладает уникальными компетенциями разработчика и производителя, что позволяет проводить качественное и оперативное обслуживание двигателей, в том числе выполнять все виды ремонта изделий.

Ежегодно АО "ОДК-Климов" расширяет географию сервисной поддержки эксплуатантов. На сегодняшний день созданы центры интегрированной логистической поддержки (ИЛП) в Казахстане, Вьетнаме и Перу. В ближайшее время аналогичные центры планируется открыть в Судане и Китае. В перспективе - создание центров ИЛП во всех ключевых странах, эксплуатирующих продукцию АО "ОДК-Климов".

Во время всеобщего карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции предприятие продолжало оказывать заказчикам непрерывную сервисную поддержку и обеспечило выполнение своих обязательств по ремонту двигателей в онлайн-режиме.

Заседание федеральной конкурсной комиссии, председателем которой является первый вице-премьер Правительства России Андрей Белоусов, прошло в Российском экспортном центре. Около 70 компаний-соискателей подключились к заседанию в режиме видеоконференции.

В этом году на конкурс подали заявки свыше 1700 компаний. В результате голосования среди 85 победителей окружных этапов были выбраны 13 победителей в 12 номинациях (в одной из номинаций две компании разделили первое место). Торжественное награждение состоится 9 декабря в рамках форума "Сделано в России".

Всероссийская премия "Экспортер года" присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

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