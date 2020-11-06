Российские и пакистанские военные проведут маневры "Дружба-2020"

Военно-транспортный Ил-76 доставил из Ставрополья в Пакистан солдат и офицеров спецназа 49-й общевойсковой армии Южного военного округа. Эти парни будут участвовать в совместных с местной армией маневрах "Дружба-2020".

"Учение пройдет с 5 по 21 ноября. Церемония открытия запланирована на 8 ноября в населенном пункте Тарбела", - сообщили в пресс-службе ЦВО. Там располагается полигон пакистанских Сил специальных операций. Кроме того, некоторые учебные эпизоды военные разыграют на базе Национального контртеррористического центра в Пабби.

В операции против условных бандитов в общей сложности используют более 150 военнослужащих.

По какому сценарию пойдет "Дружба-2020", можно судить по масштабам подготовки нашего спецназа. В течение месяца военные оттачивали навыки ведения разведывательно-поисковых и засадных действий, маскировки и скрытного перемещения на местности.

Сообщалось также, что спецназовцы отработали различные способы поиска замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами. А еще солдаты и офицеры тренировались захватывать стратегически важные объекты противника и выполняли беспарашютное десантирование с военно-транспортных вертолетов Ми-8АМТШ.

Все эти задачи, по всей видимости, им предстоит решать и на российско-пакистанских учениях. Если исходить из опыта прошлых лет ("Дружба-2020" - пятые совместные с Пакистаном маневры с 2016 года), то главной миссией военных станет уничтожение условных незаконных вооруженных формирований, ведение разведки в глубоком тылу, организация засад и диверсий, а также взаимодействие с авиацией.

Такая форма оборонного сотрудничества России и Пакистана, как совместные учения, закреплена в соглашении 2014 года. Документ также предусматривает укрепление военно-технических контактов двух стран. Известно, к примеру, что Москва поставила Исламабаду партию ударных вертолетов Ми-35. В СМИ была информация, что пакистанские генералы также заинтересованы в приобретении наших танков Т-90, электронного оборудования и систем ПВО.

Юрий Гаврилов