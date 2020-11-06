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Российская газета

Корабли ВМФ усилят новым противолодочным ракетным комплексом

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Источник изображения: Виталий Аньков / РИА Новости

На Северном флоте завершились государственные испытания новейшего корабельного противолодочного ракетного комплекса "Ответ". Более года его боевые характеристики проверял в различных условиях экипаж первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов".

В конце октября пресс-служба СФ сообщила, что команда корабля выполнила стрельбы противолодочной ракетой на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. За движением в воде отделившейся от ракеты торпеды тогда наблюдала одна из атомных подлодок.

Отмечалось, что этот пуск североморцы провели в рамках квалификационных серийных испытаний нового изделия. Он был признан успешным. Какую именно ракету тестировали военные моряки, в пресс-службе СФ не уточняли. Но, скорее всего, речь шла именно о противолодочном "Ответе".

Дело в том, что этот уникальный флотский боеприпас трудно спутать с другим. По данным открытых источников, комплекс "Ответ" состоит из противолодочной управляемой ракеты, стрельба которой ведется из универсальных пусковых установок 3С-14. Напомним, что их также используют для пуска крылатых противокорабельных ракет "Калибр", "Оникс" и гиперзвукового "Циркона". Установка 3С-14 на самом деле универсальна.

В головную часть "Ответа" помещена малогабаритная самонаводящаяся противолодочная торпеда. Долетев в район поиска морской цели, ракета сбрасывает ее в воду на парашюте. Далее торпеда действует самостоятельно. С помощью автономной гидроакустической станции она "прощупывает" все в округе, находит подводную лодку противника и стремительно поражает ее. По некоторым данным, максимальная дальность полета "ответной" ракеты достигает 40 км.

По некоторым данным, максимальная дальность полета ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" достигает 40 километров

Есть информация, что сейчас идет подготовка технической документации по новому изделию. Без нее его просто не примут на вооружение Военно-морского флота России. А это может случиться уже в декабре нынешнего года или январе будущего. "Министерство обороны уже начало серийные закупки комплекса для нужд ВМФ", - сообщил ТАСС источник в оборонной промышленности.

Собеседник агентства добавил, что новейшим противолодочным ракетным комплексом "Ответ" планируют оснастить большую часть современных надводных кораблей России, включая ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".

Впрочем, официального подтверждения этой информации из Министерства обороны РФ не поступало.

Вообще, в отличие от той же морской "Булавы-30" испытания "Ответа" военные особо не афишировали. Однако кое-какая информация о нем в отечественные СМИ все же попадала.

Так, в сентябре прошлого года заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что новый противолодочный ракетный комплекс "Ответ" проходит госиспытания. А компания-разработчик этого изделия - "Концерн "МПО - Гидроприбор" - осуществляет его опытно-серийное производство.


Юрий Гаврилов

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